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مياه الفيضانات تحاصر سكان جنوب إيطاليا في بيوتهم

20/1/2014

استمرت موجة من الطقس الممطر تجتاح شمال إيطاليا وتسببت في فيضانات أجبرت عمال الطوارئ على إجلاء

نحو مئة شخص من منازلهم في قرية باستليا.

وفاض نهر سكيا على مشارف مودينا وامتدت المياه في عدد من القرى والبلدات الصغيرة.

وفي بستيليا عاد أشخاص صفوا سياراتهم على أرض جافة ليجدونها مغمورة بالمياه، وحوصر بعض السكان في منازلهم التي أحاطت بها المياه من كل جانب.

ويراقب العاملون في الطوارئ الوضع ويواصلون اجلاء سكان أكثر المناطق تضررا.

وشهدت المنطقة تقلبات جوية كبيرة منذ بداية العام وفي الأسبوع الماضي اجتاحت أمطار غزيرة العديد من المناطق مما تسبب في انهيارات أرضية أغلقت بعض الطرق ولا ينتظر انحسار الفيضانات في وقت قريب مع توقعات بمزيد من الأمطار في الأيام القليلة المقبلة.

   

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