مياه الفيضانات تحاصر سكان جنوب إيطاليا في بيوتهم

استمرت موجة من الطقس الممطر تجتاح شمال إيطاليا وتسببت في فيضانات أجبرت عمال الطوارئ على إجلاء

نحو مئة شخص من منازلهم في قرية باستليا.

وفاض نهر سكيا على مشارف مودينا وامتدت المياه في عدد من القرى والبلدات الصغيرة.

وفي بستيليا عاد أشخاص صفوا سياراتهم على أرض جافة ليجدونها مغمورة بالمياه، وحوصر بعض السكان في منازلهم التي أحاطت بها المياه من كل جانب.

ويراقب العاملون في الطوارئ الوضع ويواصلون اجلاء سكان أكثر المناطق تضررا.

وشهدت المنطقة تقلبات جوية كبيرة منذ بداية العام وفي الأسبوع الماضي اجتاحت أمطار غزيرة العديد من المناطق مما تسبب في انهيارات أرضية أغلقت بعض الطرق ولا ينتظر انحسار الفيضانات في وقت قريب مع توقعات بمزيد من الأمطار في الأيام القليلة المقبلة.