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صالحى : إيران ستبدأ طواعية تعليق تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%

20/1/2014

أوضح تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة حصلت رويترز على نسخة منه أن إيران علقت معظم أنشطتها النووية الحساسة حسب اتفاقها مع القوى العالمية ما يمهد الطريق أمام تخفيف بعض العقوبات الغربية عليها.

هذا صرح رئيس وكالة الطاقة الذرية الإيرانية على أكبر صالحى اليوم الإثنين بأن إيران سوف تبدأ طواعية تعليق تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 % ،بحسب ما ينص عليه الاتفاق بين إيران والقوى العالمية الست.

ونقلت وكالة الانباء الايرانية الرسمية "إرنا" عن صالحى القول إن سوف يتم تطبيق خطة العمل المشترك الذى تم التوصل إليها في جنيف ابتداء من اليوم .

وأضاف إن مفتشى الوكالة الدولية للطاقة الذرية وصلوا إيران منذ يومين ومتواجدين حاليا في منشآة "ناتانز" النووية لقطع الصلة بين أجهزة الطرد المركزي في منشآتي "ناتانز" و"فوردو" لكى تبدأ إيران طواعية في تعليق تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 %.

وأكد أن المرحلة الحالية من تطبيق اتفاق جنيف النووى سوف تستمر ستة أشهر .

وأشار صالحى إلى أن إيران سوف تستمر بقوة في أنشطتها النووية ومنها تخصيب اليورانيوم بنسبة 5 %.

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