دمشق تنفي عدم تنازل الأسد عن السلطة

نفت دمشق أن يكون الرئيس السوري بشار الأسد قال إنه لن يتنازل عن السلطة، وقالت إن ما نقلته وسائل إعلام روسية بهذا الصدد "غير دقيق"، في حين رحبت أطراف دولية بقرار الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية المشاركة في مؤتمر جنيف2 الذي سيبحث حلا سلميا للأزمة في سوريا.



وكانت قد أشارت وكالة "إنترفاكس" الروسية إلى أن الأسد أكد أن مسألة تخليه عن السلطة غير مطروحة للنقاش، وأنه قال "لو كنا نريد الاستسلام لكنا استسلمنا منذ البداية، نحن نحمي بلدنا، ووحده الشعب السوري هو الذي سيحدد من سيشارك في الانتخابات".



وبدورها، نقلت "إيتار تاس" -وهي وكالة أنباء روسية أخرى- عن ألكسندر يوشتشينكو، البرلماني الروسي وعضو الوفد الذي زار الرئيس السوري، قوله إن الأسد "اقترح أن يقدم خصومه مرشحا لمنافسته في تصويت يطرح على الشعب، لكن حتى الآن لم يفعل ذلك أحد".