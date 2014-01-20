البث الحي
منوعات

دمشق تنفي عدم تنازل الأسد عن السلطة

19/1/2014
 
نفت دمشق أن يكون الرئيس السوري بشار الأسد قال إنه لن يتنازل عن السلطة، وقالت إن ما نقلته وسائل إعلام روسية بهذا الصدد "غير دقيق"، في حين رحبت أطراف دولية بقرار الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية المشاركة في مؤتمر جنيف2 الذي سيبحث حلا سلميا للأزمة في سوريا.

وكانت قد أشارت وكالة "إنترفاكس" الروسية إلى أن الأسد أكد أن مسألة تخليه عن السلطة غير مطروحة للنقاش، وأنه قال "لو كنا نريد الاستسلام لكنا استسلمنا منذ البداية، نحن نحمي بلدنا، ووحده الشعب السوري هو الذي سيحدد من سيشارك في الانتخابات".

وبدورها، نقلت "إيتار تاس" -وهي وكالة أنباء روسية أخرى- عن ألكسندر يوشتشينكو، البرلماني الروسي وعضو الوفد الذي زار الرئيس السوري، قوله إن الأسد "اقترح أن يقدم خصومه مرشحا لمنافسته في تصويت يطرح على الشعب، لكن حتى الآن لم يفعل ذلك أحد".

وترفض المعارضة وبعض الدول الداعمة لها أن يكون للأسد أي دور في المرحلة المقبلة من حكم سوريا، والتي من المتوقع أن يبحثها مؤتمر جنيف2 المقرر عقده في 22 يناير/كانون المقبل.
المزيد من منوعات

غوغل 2020.. تعرف على الموضوعات الأكثر بحثا في العالم العربي

محرك البحث الأمريكي "غوغل" (رويترز)

ماذا نعرف عن الآثار الجانبية للقاحات كورونا حتى الآن؟

رجل يتلقى أول لقاح لفايزر/بايونتيك في مستشفى بلندن (رويترز)

العثور على المئات من حيوان الفقمة نافقة في روسيا (فيديو)

عثرت السلطات على مئات الحيوانات النافقة (تويتر)

السلطات الألمانية تحقق في خوذة الواقع الافتراضي من "فيسبوك"

أوكولوس كويست (رويترز)
الأكثر قراءة

أرمينيا تخرق الاتفاق وتحمّل روسيا مسؤولية فشلها في نزاع كاراباخ

رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان (رويترز)

وزير الدفاع البريطاني يشرح جوانب تفوق الطائرات المسيّرة التركية

طائرة "بيرقدار أقنجي تيها" المسيّرة الهجومية التركية (وكالة الأناضول)

بسبب بيت شعر ألقاه أردوغان.. الخارجية الإيرانية تستدعي السفير التركي

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال كلمته في أذربيجان (الجزيرة)

إماراتيون وبحرينيون يشاركون الإسرائيليين طقوس وجبة يهودية (فيديو)

شخصيات إماراتية وبحرينية شاركت بعض الإسرائيليين في طقوس "وجبة الشبات يوم السبت المبارك" بالعقيدة اليهودية (مواقع التواصل الاجتماعي)