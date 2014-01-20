بدء سريان اتفاق نووي إيران رسميا

محطة نطنز الإيرانية في صورة أرشيفية (رويترز)

بدأ اليوم تنفيذ أولى خطوات الاتفاق النووي المرحلي الموقع بين القوى العالمية الكبرى (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا) وإيران في جنيف في نوفمبر الماضي، وبموجب هذا الاتفاق ستبدأ إيران اعتبارا من اليوم 20 يناير تعليق تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%، وتحويل نصف مخزونها من اليورانيوم العالي التخصيب إلى أكسيد يورانيوم، في ظل مراقبة وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية الموجود بطهران للإشراف على التزام إيران بتنفيذ بنود الاتفاق.

وينتظر أن يعقد وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي اجتماعا في بروكسل لمناقشة اتخاذ قرار بتعليق جزء من العقوبات الأوروبية المفروضة على طهران بسبب برنامجها النووي.

كما أنه من المقرر أن تستمر التنازلات المتبادلة بين الجانبين خلال الستة أشهر المقبلة، تهدف خلالها الدول الست الكبرى إلى التفاوض على اتفاقية نهائية تحدد المدى المسموح به للنشاط النووي الإيراني.

وقال عبد القادر فايز مدير مكتب الجزيرة في طهران إن فرقا أممية تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية موجودة داخل عدد من المنشآت النووية للتأكد من تنفيذ إيران للاتفاق وبانتهاء اليوم سترفع تلك الفرق تقاريرها ليبدأ الطرف الثاني في الاتفاق (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا) تنفيذ البنود المتعلقة به والتي تتمثل بتخفيف العقوبات التي فرضتها على إيران.

وأضاف المراسل أن تخفيف العقوبات سيشمل قطاع النفط والبتروكيمياويات والتعاملات البنكية والطيران المدني وناقلات النفط في المياه الدولية وتجارة الذهب والمواد النفيسة وغيرها، كما ينتظر أن تبدأ الولايات المتحدة في مارس المقبل الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة لديها.

وأعرب محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني عن أمله في أن يؤدي الاتفاق إلى تسوية شاملة حول برنامج بلاده النووي تنعكس بشكل إيجابي على إيران والأمن الإقليمي والدولي، وكتب على صفحته على موقع الفيسبوك "آمل أن يفتح ذلك الطريق إلى مفاوضات جدية من أجل حل شامل".

من جهة أخرى نشر البيت الأبيض يوم الخميس الماضي ملخصا لخطوات تطبيق الاتفاق المرحلي بين إيران ومجموعة (5+1) تضمن تحديد مواعيد تفتيش للمنشآت النووية الإيرانية من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ووضع جدول زمني لتسلم إيران سبعة مليارات دولار تمثل ودائعها المجمدة، وذلك في إطار تخفيف العقوبات مقابل تجميد بعض عناصر البرنامج النووي.

وذكر النص الملخص أن إيران التزمت بعزل ترسانتها من المواد التي تقارب نسبة تخصيبها 20%، والبدء بتخفيف شدة تركيز المواد المخصبة من 20% إلى أقل من 5% أو تحويلها إلى شكل غير صالح للمزيد من التخصيب، وكل ذلك قبل نهاية المرحلة الأولى من الاتفاق الممتدة لستة أشهر.

من جهة أخرى نقل التليفزيون الإيراني عن بهروز كمال أفندي نائب رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية أن بلاده علقت تخصيب اليورانيوم إلى مستوى 20% في محطة نطنز النووية تماشيا مع اتفاق توصلت إليه مع القوى العالمية.

وقال بهروز إن "تعليق تخصيب اليورانيوم إلى مستوى 20% بدأ في محطة نطنز ومفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيذهبون إلى محطة فوردو اليوم".

وأضاف التليفزيون الإيراني أن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بدأوا يفصلون بعض أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم في محطة نطنز الإيرانية وفقا لاتفاق نووي توصلت إليه القوى العالمية مع إيران والذي بدأ سريانه اليوم 20 يناير 2014.