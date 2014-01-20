الفيضانات تجبر آلاف الإندونيسيين على النزوح من جاكرتا

الفيضانات الموسمية معاناة متكررة للإندونيسيين (جتي)

غمرت مياه الأمطار الموسمية أجزاء من العاصمة الإندونيسية مما أجبر أكثر من ثلاثين ألف شخص على مغادرتها، وهو ما يمثل تحديا كبيرا لحاكمها جوكو ويدودو الذي يتمتع بشعبية واسعة بين الإندونيسيين ويعتبر مرشحا محتملا لانتخابات الرئاسة المقبلة في إندونيسيا.

وقالت الهيئة الوطنية لتخفيف حدة الكوارث إن جنودا انتشروا لمساعدة حوالي 50 ألفا من سكان المدينة البالغ عددهم عشرة ملايين بعد أن وصل منسوب مياه الفيضان إلى ثلاثة أمتار في بعض المناطق.

وكانت جاكرتا قد أصيبت بالشلل في موسم الأمطار العام الماضي عندما فاضت مياه نهر واجتاحت حيا تجاريا وسط العاصمة مما أدى لتقطع السبل بالآلاف وألحق أضرارا كبيرة بالشركات والممتلكات الخاصة قدرت وقتها بـ580 مليون دولار.

ومن المتوقع هطول أمطار غزيرة هذا الأسبوع وقد تؤدي لتفاقم الفيضانات التي أودت بحياة سبعة أشخاص حتى الآن أغلبهم قضوا صعقا بالكهرباء، وقد لجأ الآلاف إلى مراكز إيواء مؤقتة في المدارس والمساجد.

يذكر أن جوكو ويدودو تولى منصب الحاكم في أواخر عام 2012 ووعد وقتها بتحسين حركة المرور والبنية التحتية للمدينة التي تداعت جراء الفيضانات المتكررة خلال مواسم الأمطار، ومنذ ذلك الحين دشن المرشح الأقوى للرئاسة عددا من المشاريع والمبادرات لتخفيف حدة آثار الفيضانات مثل تطهير ضفاف الأنهار، وإزالة القمامة وكذلك المنازل المقامة دون تراخيص وتخصيص المزيد من المساحات الخضراء، وإنشاء أنظمة الصرف يمكنها استيعاب مياه الأمطار.

وقالت الهيئة الوطنية لتخفيف حدة الكوارث إن الفيضانات تسببت بأضرارا حتى الآن قيمتها 80 مليون دولار، كما سقطت أمطار غزيرة على أجزاء أخرى من إندونيسيا ومنها إقليم سولاويزي شمال البلاد حيث أسفرت الفيضانات عن مقتل 18 شخصا وتشريد أكثر من 80 ألفا الأسبوع الماضي.