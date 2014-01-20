الأسد: خسارة "معركتنا" ستؤدي الى "فوضى في كل الشرق الأوسط

اعتبر الرئيس السوري بشارالأسد في مقابلة حصرية مع وكالة "فرانس برس" أن خسارة "هذه المعركة"، في إشارة إلى النزاع المستمر في بلاده منذ حوالى ثلاثة أعوام، ستؤدي إلى "فوضى في كل منطقة الشرق الأوسط".

وقال الأسد في الحوار الذي أجري معه في قصر الشعب في دمشق "في أية معركة حسابات الربح والخسارة هي احتمالات واردة دائماً، ولكن عندما تدافع عن بلدك فمن البديهي أن تضع احتمالاً وحيداً هو احتمال الربح فقط لأن خسارة سورية لهذه المعركة يعني فوضى في كل منطقة الشرق الأوسط".

وقال الرئيس السوري رداً على سؤال عما إذا كان يوافق على وجود وزراء من المعارضة في حكومة انتقالية، "لنفترض أننا وافقنا على مشاركة هؤلاء في الحكومة، هل يجرؤون على المجيء إلى سوريا؟"، مضيفا "هم يأتون إلى الحدود لمدة نصف ساعة ومن ثم يهربون من سوريا، فكيف يمكن أن يكونوا وزراء في الحكومة؟ هل يمكن أن يكون الوزير من الخارج؟ لذلك هذه الطروحات غير واقعية على الإطلاق، نستطيع ان نتحدث عنها بصيغة النكتة أو المزاح".

وعلق الرئيس السوري في المقابلة التي أجريت معه الأحد رداً على سؤال حول اتهامات بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان موجهة الى الحكومة السورية من منظمات دولية، "أي منطق ذاك الذي يقول بأن الدولة السورية تقتل شعبها؟ هذا الكلام غير منطقي"، مضيفاً "هذه المنظمات لا توجد لديها وثيقة واحدة تثبت بأن الحكومة السورية قامت بارتكاب مجزرة ضد المدنيين في أي مكان منذ بداية الأزمة حتى اليوم"، وان "كل الفيديوهات والصور تؤكد ان من يقوم بارتكاب مجازر هم الإرهابيون الذين يقتلون المدنيين في كل الأماكن".