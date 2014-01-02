كيري يصل إسرائيل لإحياء محادثات السلام المتعثرة

وصل وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إلى إسرائيل الخميس في إطار أحدث محاولاته لإعطاء دفعة لمفاوضات السلام والتوصل إلى أرضية مشتركة بين المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وقال مسؤولون أمريكيون أن زيارته وهي العاشرة للمنطقة في أقل من عام تهدف إلى وضع الأسس "لاتفاق إطاري" يتناول القضايا الجوهرية في الصراع المستمر منذ عدة عقود وتمهيد الطريق لقيام دولة فلسطينية مستقلة , لكن مواقف المسؤولين من الجانبين بدت متباعدة هذا الأسبوع فيما يتعلق بقضايا الحدود والأمن واللاجئين ووضع القدس.

ورفض نائب وزير الخارجية الإسرائيلي "زئيف الكين" الخميس قيام دولة فلسطينية على حدود ما قبل حرب عام 1967 التي استولت فيها إسرائيل على قطاع غزة والقدس والضفة الغربية.

وقال الكين "يجب أن يظل غور الأردن تحت السيادة الإسرائيلية إلى الأبد" في إشارة إلى منطقة حدودية مع الأردن يريد الفلسطينيون أن تنسحب منها إسرائيل بالكامل

ونقلت صحيفة هاارتس عنه قوله أن "حدود 1967 هي حدود أوشفيتز" في إشارة إلى أن أي خطوة من هذا النوع ستؤدي إلى تدمير إسرائيل.

وجدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الثلاثاء دعوته إلى إجلاء جميع المستوطنين والجنود الإسرائيليين الموجودين داخل حدود 1967 قائلاً أنه لن يتردد في رفض اتفاق سيء.

وقال في كلمة " لن نتردد لحظة ونحن أبناء الانطلاقة وأبناء الثورة وأبناء هذا الشعب الشجاع في أن نقول لا ومهما كانت الضغوط لأي مقترح ينتقص أو يلتف على المصالح الوطنية العليا لشعبنا".

وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات في الشهر الماضي أن أي اتفاق إطاري يمكن أن يسمح باستمرار المحادثات عاماً آخر لكنه قال في وقت سابق هذ الأسبوع أن المحادثات التي تجري بوساطة أمريكية تتعثر وهدد بإحالة إسرائيل إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وفي سياق متصل قال السيناتور الجمهوري الأميركي جون ماكين إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لديه مخاوف شديدة بشأن بعض بنود المقترح الذي قدمه وزير الخارجية الأميركي "جون كيري"، بشأن اتفاقية السلام المزمع عقدها مع الجانب الفلسطيني.

كما أضاف "ماكين"، حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية الجمعة، إنه يشارك نتنياهو في مخاوفه تلك حول ما إذا كانت أجزاء من الخطة التي تجري مناقشتها قابلة للتنفيذ، فيما يرى أن الخيارات القابلة للتطبيق منها لا تهدد أمن إسرائيل.