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انفجار قوي يهز جنوب بيروت

2/1/2014

 أكد وزير الصحة اللبناني على حسن خليل أن عدد قتلى انفجار ضاحية بيروت الجنوبية بلغ 4 قتلى وأكثر من من 50 جريحاً جراء انفجار سيارة مفخخة في الشارع العريض بحارة حريك فى ضاحية بيروت الجنوبية، حيث شوهدت ألسنة النيران تتصاعد من المنطقة، وسمع صوت إطلاق نيران لإبعاد المواطنين عن المكان.

وأوضح على حسن خليل في تصريحات صحفية خلال تفقده للجرحى في مستشفى "بهمن" أن عدد الجرحى الذين بقوا في المستشفيات بلغ 45 جريحاً بعضهم تجرى لهم عمليات جراحية صعبة.

هذا و من جانبه ، اتهم "طلال أرسلان" رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني الطبقة السياسية اللبنانية بالمسئولية عن مثل هذه الانفجارات ، وبصفة خاصة قوى 14 آذار ، نتيجة الجو التحريضي المذهبي الطائفي الذي تشيعه والذي يجعل من لبنان ساحة مفتوحة أمام كل الإرهاب الدولي والإقليمي .

وانتقد أرسلان الرئيس اللبناني من خلال إصراره على تشكيل حكومة أمر واقع ، معتبراً أن لديه إصراراً مسبقاً على الانقسام بين اللبنانيين لتصبح الساحة مفتوحة أمام كل الاحتمالات بما فيها العمليات الإرهابية .

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