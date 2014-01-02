النشاط الصناعي لسول يسجل أسرع نمو بسبعة أشهر

أحد مصانع السيارات بكوريا الجنوبية (أرشيف)

أظهر مسح اقتصادي للقطاع الخاص أن نشاط قطاع التصنيع في كوريا الجنوبية نما في ديسمبر الماضي بأسرع وتيرة له في سبعة أشهر على الرغم من تراجع طلبيات التصدير الجديدة.

وارتفع مؤشر (HSBC) ماركت لمديري المشتريات بقطاع التصنيع في كوريا الجنوبية إلي 50.8 نقطة في ديسمبر 2013 من 50.4 نقطة في نوفمبر من نفس السنة.

وظل المؤشر فوق حاجز 50 نقطة -الذي يفصل ويوضح الفارق بين النمو والانكماش في نشاط التصنيع- للشهر الثالث على التوالي مما يشير إلى أن رابع أكبر اقتصاد في آسيا يكتسب قوة دفع متنامية على الرغم من بيانات تظهر أن الإنتاج استقر في نوفمبر الماضي.

لكن المؤشر الفرعي لطلبيات التصدير الجديدة تراجع في ديسمبر 2013 إلى 50.7 نقطة من 51.9 نقطة في نوفمبر الماضي في علامة على أن المصنعين في كوريا الجنوبية قد يواجهون تباطؤا في الربع الأول من العام الجاري 2014.

وكانت بيانات حكومية قد أظهرت يوم الأربعاء الماضي أن صادرات كوريا الجنوبية قد نمت بمعدل سنوي بلغ 7.1% في ديسمبر الماضي متجاوزة التوقعات في مسح لوكالة رويترز والتي أشارت إلى زيادة سنوية قدرها 6.4%.

من ناحية أخرى قال أكبر بنك عقاري في كوريا الجنوبية إن أسعار المساكن في البلاد قد ارتفعت في ديسمبر الماضي مواصلة صعودها للشهر الرابع على التوالي.

فقد ارتفع مؤشر أسعار المساكن الذي يصدره بنك كوكمين 0.19% في ديسمبر 2014 عن الشهر السابق، وبنسبة 0.37% عن مستواه قبل عام. وكانت هذه الزيادة هي ثاني زيادة شهرية على المستوى السنوي بعد الارتفاع الذي بلغ 0.11% في نوفمبر الماضي.

وكانت صادرات كوريا الجنوبية قد سجلت نموا بلغ 7.1% على أساس سنوي في ديسمبر 2013 متجاوزة التوقعات مما يشير إلي أن رابع أكبر اقتصاد في آسيا يحتفظ بقوته الدافعة مع دخوله العام الجديد.

الصادرات الكورية الجنوبية ارتفعت بالربع الأخير من 2013

وأشارت بيانات صادرة من وزارة التجارة والصناعة والطاقة الأربعاء الماضي إلى أن قيمة صادرات كوريا الجنوبية -سابع أكبر المصدرين في العالم- قد بلغت 48.1 مليار دولار الشهر الماضي وحده في حين نمت الواردات السنوية إلى 44.4 مليار دولار بمعدل بلغ 3.0%، وأدى انخاض الواردات وارتفاع الصادرات إلى فائض تجاري بلغ 3.7 مليار دولار على أساس شهري، وكانت الصادرات قد سجلت نموا شهريا بلغ 0.2% فقط في نوفمبر 2013.

وقال بنك التصدير والاستيراد الكوري المملوك للدولة إنه يتوقع أن تنمو الصادرات في الربع الأول من العام الجاري بحوالي 10% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2013 بسبب تحسن الظروف ا لاقتصادية العالمية والإقبال على المنتجات الكورية الجنوبية.

وتظهر الحسابات الاقتصادية للعديد من المحللين الاقتصاديين أن تلك البيانات الصادرة عن بنك التصدير والاستيراد الكوري الجنوبي تعني أن نمو الصادرات المتوقع سيعادل أكثر من ضعفي النمو المسجل في الربع الأخير من العام 2013 الماضي والذي بلغ 4.8%، والذي كان أفضل نمو فصلي للصادرات الكورية الجنوبية في عامين.

وقد صادق البرلمان في كوريا الجنوبية في وقت مبكر من يوم الأربعاء الماضي على مشروع قانون للانفاق الحكومي (الميزانية) لعام 2014 قيمته 355.8 تريليون وون (337.7 مليار دولار)، بزيادة قدرها 2% عن العام الماضي 2013 وبانخفاض طفيف عن الرقم الذي اقترحته الحكومة والبالغ 357.7 تريليون وون- حتى أول يوم في السنة الجديدة للعام الثاني على التوالي.

كما وافق المشرعون في البرلمان الكوري الجنوبي على زيادة الحد الأدنى لمعدل ضريبة الدخل للشركات التي يتجاوز دخلها 100 مليار وون (94 مليار دولار تقريبا) إلي 17% من 16% سابقا وذلك لتعزيز إيرادات الحكومة.

كما جرى توسيع الشريحة العليا لضريبة الدخل للأفراد لتشمل أولئك الذين يزيد دخلهم عن 150 مليون وون (142 ألف دولار أميركي تقريبا) انخفاضا من 300 مليون وون في السابق.

الدولار= 1055.35 وون كوري جنوبي