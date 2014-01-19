رئيس البرلمان العربي يدعو لدعم الفلسطينيين ودولتهم المستقلة

دعا رئيس البرلمان العربي أحمد الجروان البرلمانات العربية إلى وقفة تضامنية مع المقاومة الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وقال الجروان في كلمه له في افتتاح المؤتمر الـ20 للاتحاد البرلماني العربي الأحد في الكويت إن الوقوف ضد تهويد القدس وطمس معالم هويتها لا يمكن أن يتأتى إلا برصد كل تحركات الاحتلال ومقاومتها عالميا وتوجيه رسالة لمؤسسات المجتمع الدولي تدعوه للتصدي للمخططات الإسرائيلية الرامية إلى الالتفاف على حق الشعب الفلسطيني في أرضه ودولته ،

ودعا إلى الإسراع بتشكيل حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، وسرعة إجراء الانتخابات العامة، مناشدا جميع الأطراف في الضفة الغربية وغزة حل الخلافات والتركيز على خدمة المواطن الفلسطيني

وطالب الجروان بتحرك سريع ضد المشروع الإسرائيلي الذي يعطي أفضلية وميزات للمسيحيين من فلسطينيي الداخل على نظرائهم من المسلمين في فصل عنصري صارخ يهدف لطمس الهوية العربية للفلسطينيين المسيحيين.

وطالب ايضاً بإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين المحتجزين في سجون الاحتلال، داعيا الهيئات الدولية المعنية إلى التدخل لتوفير الحماية لهم وتأمين حقوقهم وفق القوانين الدولية.

وذكر أن تدهور أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في مخيم اليرموك في سوريا "يدق ناقوس الخطر على كارثة إنسانية وشيكة

كما طالب بتطبيق قرارات مجلس الأمن حول القدس التي تعتبر الإجراءات التشريعية والإدارية الإسرائيلية ، بما في ذلك مصادرة الأراضي والممتلكات والتي ترمي إلى تغيير الوضع القانوني للقدس, باطلة كليا.

وقال الجروان إن التغيرات المستمرة والنزاعات التي شهدتها ولا تزال تشهدها أقطار متعددة من الوطن العربي يجب ألا تنسينا قضيتنا المحورية وهي القضية الفلسطينية .