البغدادي يدعو إلى التفرغ لقتال النظام السوري

دعا زعيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام" أبو بكر البغدادي الأحد الفصائل المسلحة التي تقاتل ضد تنظيمه إلى الصلح والتفرغ لقتال النظام السوري، وذلك في تسجيل صوتي بثته مواقع جهادية.

وقال البغدادي في التسجيل الذي بثت الجزيرة جزءا منه "ها هي الدولة تمد يدها إليكم، لتكفوا عنها لتكف عنكم، لنتفرغ للنصيرية". وأضاف، "هذا نداء نوجهه إلى كل مجاهد يجاهد في سبيل الله من الكتائب في بلاد الشام، أذكره أن المعركة معركة الأمة، وأن المستهدف هم المجاهدون".

ووجه البغدادي الخطاب إلى مقاتلي تنظيمه قائلا، "كفوا عمن كف عنكم سلاحه، مهما بلغ جرمه وعظم ذنبه، وغلبوا العفو والصفح، لتتفرغوا لعدو فاجر يتربص لأهل السنة جميعا".

ونفى البغدادي في كلمته تكفير التنظيم لأهل الشام، كما نفى أي مسؤولية لـ"الدولة الإسلامية في العراق والشام" عن مقابر جماعية تم اكتشافها في عدة أماكن في سوريا واتهمت الفصائل المسلحة التنظيم بالمسؤولية عنها وبارتكاب مجازر.

ودعا أعضاء تنظيمه إلى الصبر والرباط وعدم "الحزن من تخاذل الأعداء والحملة الشرسة ضد الدولة".

وأشار زعيم الدولة الإسلامية إلى أن الدولة "بذلت ما بوسعها لوقف الحرب التي شنت عليها من بعض الكتائب المقاتلة".

ومضى البغدادي قائلا بأن لدى التنظيم قوة في حلب تتقدم على الجبهة الغربية لتحريرها من مقاتلي النظام السوري، وقوة تستعد لاقتحام مطار كويرس، وأخرى تتأهب لاقتحام مساكن هنانو.