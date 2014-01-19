الأسد يؤكد أنه لا ينوي التخلي عن السلطة

الرئيس السوري بشار الأسد قال الرئيس السوري بشار الأسد إنه لا ينوي التخلي عن السلطة كما تطالب المعارضة السورية وذلك بعد قرارها المشاركة في مؤتمر جنيف2.

ونقلت وكالة أنباء "إنترفاكس" عن الأسد خلال لقاء مع برلمانيين روس في دمشق قوله : "لو أردنا الاستسلام، لكنا فعلنا ذلك منذ البداية".

وتابع "وحده الشعب السوري يمكنه أن يقرر من يشارك في الانتخابات"، جاء ذلك بعد إعلان الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية في إسطنبول عن موافقته على المشاركة في مؤتمر السلام في سوريا المعروف ب"جنيف 2" الأسبوع المقبل، والذي لقي ترحيبا غربيا.

وكان رئيس الائتلاف السوري المعارض احمد الجربا قد صرح مساء السبت بأن الهدف من مشاركة الائتلاف في جنيف2 هو تحقيق مطالب "الثورة" "كاملة"، وعلى رأسها إسقاط الرئيس السوري ومحاكمته.