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الأسد يؤكد أنه لا ينوي التخلي عن السلطة

19/1/2014

الرئيس السوري بشار الأسد

قال الرئيس السوري بشار الأسد إنه لا ينوي التخلي عن السلطة كما تطالب المعارضة السورية وذلك بعد  قرارها المشاركة في مؤتمر جنيف2.

ونقلت وكالة أنباء "إنترفاكس" عن الأسد خلال لقاء مع برلمانيين روس في دمشق قوله : "لو أردنا الاستسلام، لكنا فعلنا ذلك منذ البداية".

وتابع "وحده الشعب السوري يمكنه أن يقرر من يشارك في الانتخابات"، جاء ذلك بعد إعلان  الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية في إسطنبول عن موافقته على المشاركة في مؤتمر السلام في سوريا المعروف ب"جنيف 2" الأسبوع المقبل، والذي لقي ترحيبا غربيا.

وكان رئيس الائتلاف السوري المعارض احمد الجربا قد صرح مساء السبت بأن الهدف من مشاركة الائتلاف في جنيف2 هو تحقيق مطالب "الثورة" "كاملة"، وعلى رأسها إسقاط الرئيس السوري ومحاكمته.

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