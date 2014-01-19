احتجاجات فى تركيا تنديدا بالرقابة على الإنترنت

نظمت عدة مؤسسات مدنية وشبابية ومجموعة من الطلبة الجامعيين تظاهرات إحتجاج تحت شعار "ارفع يديك عن الإنترنت" ضد المشروع المعد من حكومة العدالة والتنمية بهدف إغلاق المواقع الإلكترونية دون أمر من الحكومة.

وطبقا للمشروع الجديد سيتم منح الصلاحية الكاملة لهيئة تنظيم الاتصالات السلكية واللاسلكية بحجب محتويات على شبكة المعلومات الدولية تنتهك خصوصية الأفراد إضافة للسماح للأفراد بتقديم طلبات للمحاكم وهيئة تنظيم الاتصالات بحجب هذه المحتويات وتأسيس نظام مراقبة قوي على مستخدمي الإنترنت.

وذكرت محطة إن.تي.في. الإخبارية التركية اليوم الأحد أن التظاهرات انتشرت في متنزه جيزي بارك وميدان جلاطة سراي وشارع استقلال بإسطنبول بالإضافة إلى أنقرة وبورصا وإسكيشهير وإزمير ، فيما اندلعت اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الشرطة التي استخدمت الرصاص المطاطي ومدافع المياه في هذه المدن والمتظاهرين الذين استخدموا الحجارة والألعاب النارية واستمرت التظاهرات حتى الساعات الأولى من فجر اليوم.

وقد أصيب أربعة أشخاص بجروح في إسطنبول فيما اعتقلت الشرطة 13 شخصا في هذه المدن بعد رفعهم صناديق أحذية فارغة و شعارات مناهضة للحكومة وترديدهم " الموت للفاشية الأردوغانية " ومطالبتهم باستقالة الحكومة بعد فضيحة الفساد المالي التي هزت البلاد مؤخرا.