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98.1 في المئة من الناخبين وافقوا على الدستور

18/1/2014

أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات في مصر المستشار "نبيل صليب" السبت أن 98.1 في المئة من الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء وافقوا على الدستور الجديد.

وقال صليب في مؤتمر صحفي، إن 19 مليونا و985 ألفا و698 ناخبا وافقوا على التعديلات من بين 53 مليونا و423 ألفا و485 ناخبا لهم حق الاقتراع. وأضاف أن نسبة من أدلوا بأصواتهم بلغت 38.6 في المئة.

وقبل الإعلان عن النتائج الرسمية, تحدثت السلطات المصرية القائمة عن إقبال كثيف للناخبين على صناديق الاقتراع يومي الثلاثاء والأربعاء, وعن نسبة مشاركة تجاوزت بكثير النسبة المسجلة في الاستفتاء على دستور العام 2012.

وحسب قول صليب, فإن نسبة المشاركة في استفتاء يومي الثلاثاء والأربعاء فاقت بنحو ست نقاط مئوية نسبة المشاركة المسجلة في الاستفتاء على دستور 2012 والتي قاربت 33 في المائة.

ووصفت السلطة المشاركة الواسعة في الاستفتاء أنها بمثابة تأييد لما يسمى "خريطة مستقبل" الذي أعلن عنها وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي.

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