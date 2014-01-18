وصول الوفود إلى مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي

تبدأ الأحد أعمال المؤتمر الـ 20 للاتحاد البرلماني العربي برعاية أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، على أن يعقبها جلسة العمل الأولى وانتخاب رئيس الاتحاد البرلماني العربي ورئيس المؤتمر.

ومن المقرر أن تبدأ اللجنة التنفيذية الخاصة بالمؤتمر أعمال دورتها الـ 13 اليوم، بعقد الجلسة الافتتاحية، والتي تتضمن كلمة لرئيس الاتحاد ورئيس مجلس الأمة مرزوق على الغانم، ثم التباحث حول جلسة العمل الأولى للدورة، ودراسة البند الأساسي على جدول الأعمال وعنوانه القدس عاصمة دولة فلسطين والمصادقة على القرارات، يعقبها اجتماع روساء المجالس والوفود المشاركة .

وقد استضافت دولة الكويت في شهر أبريل الماضي اجتماع الدورة الـ 12 للجنة التنفيذية للمؤتمر، وكذلك أعمال المؤتمر الـ 19 للاتحاد البرلماني العربي، لتكون المرة الثالثة على التوالي التي تستضيف فيها الكويت المؤتمر، إذ سبق أن استضافت الاجتماع الـ 18 في مارس عام 2012.

وتأسس الاتحاد البرلماني العربي في 20 يونيو عام 1974، ليشهد اجتماعه التأسيسي لممثلي برلمانات عربية، ولادة أول مؤسسة برلمانية عربية فى تاريخ العرب الحديث، وتضم في عضويتها البرلمانات والمجالس التشريعية والشورى العربية.

وفى عام 2004 تم الإعلان رسميا عن الاتحاد البرلماني العربي في مؤتمر القمة العربية بالجزائر، ومنذ ذلك الوقت قام الاتحاد بالعديد من النشاطات، ووسع عضويته لتشمل جميع المجالس البرلمانية ومجالس الشورى العرب.

وقد وصل إلى الكويت صباح السبت عدد من الوفود البرلمانية، للمشاركة في فعاليات المؤتمر، ومنهم رئيس الاتحاد البرلماني الدولي عبد الواحد الراضي والوفد المرافق له، ورئيس مجلس المستشارين في المغرب الدكتور محمد الشيخ بيد الله والوفد المرافق له، ورئيس المجلس الشعبي في الجزائر محمد العربي ولد خليفة .