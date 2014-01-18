مسئول عراقي يؤكد استعداد الجيش لاقتحام الفلوجة

أكد رئيس مؤتمر صحوة العراق، أحمد أبو ريشة أن قوات من الجيش وعناصر من الصحوة تستعد لاقتحام الفلوجة لطرد مسلحين من تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، وذلك غداة تعرض المدينة لقصف من الجيش.

وقال أبو ريشة السبت إن مسلحي العشائر وقوات الجيش يسيطرون على أطراف الفلوجة، بينما يسيطر عناصر من التنظيم على وسط المدينة.

كماأضاف أن مسلحي العشائر وبعد نجاحهم في تطهير مناطق شارع الستين والملعب في مدينة الرمادي، بدأوا عملية تمشيط واسعة لتلك المناطق بحثا عن مسلحي الدولة الإسلامية .

وتأتى تصريحات أبو ريشة وسط أنباء متضاربة بشأن الأوضاع الميدانية في الأنبار، خاصة في الرمادي والفلوجة حيث فجر اقتحام الجيش قبل أكثر من أسبوعين ساحات اعتصام مناهضة للحكومة أزمة بين الأهالي والقوات الحكومية.

وعلي صعيد أخرأعلن مصدر أمنى عراقي عن إلقاء القبض على أحد قياديي تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام ، والعثور على مخبأ للمتفجرات غربي محافظة كركوك نحو 255 كم شمال العاصمة بغداد.

وقال المصدر الأمني، إن قوة أمنية ألقت السبت، القبض على إبراهيم محمد العسافي أحد قادة تنظيم الدولة الإسلامية في قرية الصفرة التابعة لناحية الرياض غربي كركوك، كما عثرت على مخبأ للأسلحة يضم 8 رشاشات بي كي سي و7 قاذفات آر بي جى7 و26 رشاشًا وملابس عسكرية، وعتاد لرشاش ثقيل دوشكا ومواد غذائية ومعلبات أطعمة.

كما شهدت محافظة كركوك في وقت سابق اليوم، مقتل وإصابة 12 شخصًا، إثر تفجير مزدوج بعبوتين ناسفتين كانتا مزروعتين في منطقة دوميز جنوبي المحافظة.