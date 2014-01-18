جيش جوبا يعلن استعادة السيطرة على بور

أعلن جيش جنوب السودان أنه استعاد السبت السيطرة على مدينة بور الاستراتيجية التي استولى عليها المتمردون بقيادة نائب الرئيس السابق رياك مشار. وقال المتحدث باسم الجيش فيليب اغير أمام الصحافيين "اليوم 18 كانون الثاني/يناير 2014، دخلت قوات الجيش بور" عاصمة ولاية جونقلي التي تبعد حوالى 200 كيلو متر شمال العاصمة جوبا.

وأضاف أن "قوات جيش جنوب السودان هزمت أكثر من 15 ألفا من رجال رياك مشار وأحبطت خططه للسير إلى جوبا ومهاجمة جوبا".

ويحاول الجيش الحكومي منذ نحو ثلاثة أسابيع استعادة السيطرة على بور. وبذلك تكون السيطرة على عاصمة ولاية جونقلي الاستراتيجية قد انتقلت من طرف إلى آخر للمرة الرابعة منذ بدء النزاع في منتصف كانون الأول/ديسمبر.

ودفعت المعارك للسيطرة على هذه المدينة عشرات الآلاف من سكانها إلى الفرار.

من جهتها، قالت الأمم المتحدة إن النزاع الذي يشهده جنوب السودان منذ أكثر من شهر بين قوات رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت والمتمردين المناصرين لرياك مشار أجبر أكثر من 400 ألف شخص على النزوح.