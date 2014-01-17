13 نوعا من السرطان مرتبطة بالتدخين في 2014

كشف تقرير نشرت نتائجه الجمعة، أن الآثار المرتبطة بالتدخين في تزايد مستمر ومن بينها سرطان الكبد وسرطان القولون والمستقيم والسكري والتهاب المفاصل الروماتويدي، بل وضعف الانتصاب.

وأظهر التقرير الجديد والأول من نوعه خلال أكثر من عشر سنوات، أن التدخين أودى بحياة ما يربو على 20 مليون أميركي في سن مبكرة على مدى الخمسين عاما الماضية، ويحذر من أنه في حال استمرار هذا الاتجاه، فإن 5.6 مليون طفل معرضون لخطر الوفاة في سن مبكرة.

ورغم أن معدلات التدخين بين البالغين الأميركيين تراجعت إلى 18% من 43% في عام 1956، أشار التقرير إلى أن أكثر من 3200 شخص دون الثامنة عشرة يبدأون التدخين كل يوم.

وقال القائم بأعمال كبير الأطباء الدكتور "بوريس لوشنياك"، "الأمر بلغ مداه نحتاج إلى القضاء على التدخين والتمهيد لجيل خال من التبغ". ويحمل التقرير اسم "تداعيات التدخين على الصحة 50 عاما من التقدم".

وأضاف لوشنياك، "وصلنا الآن إلى 13 مرضا، 13 نوعا مختلفا من السرطان مرتبطة بالتدخين في عام 2014".

ويضيف التقرير الجديد سرطان الكبد وسرطان القولون والمستقيم إلى قائمة الأمراض ويوضح بالتفصيل عددا من المشكلات الصحية الأخرى التي يسببها التدخين ومن بينها داء السكري والتهاب المفاصل الروماتويدي، وضعف المناعة والحلق المشقوق في الأطفال.

ومن الاحصاءات المروعة التي كشف عنها التقرير، أن التدخين السلبي يزيد خطورة الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة تتراوح بين 20 و30 بالمئة.