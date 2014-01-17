13 قتيلا على الأقل في انفجار بكابل

قالت الشرطة الأفغانية إن 13 شخصا على الأقل من الأفغان والأجانب قتلوا عندما فجر انتحاري نفسه قرب مطعم لبناني في العاصمة الأفغانية كابل الجمعة.

وأعلنت حركة طالبان على الفور مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع في حي "وزير أكبر خان" الذي يضم الكثير من السفارات والمطاعم التي تخدم المغتربين.

وقال قائد شرطة كابول محمد ظاهر، "قتل أكثر من 13 شخصا من الأفغان والأجانب"، مضيفا أن جنسيات القتلى لم تتضح بعد.

وقال متحدث باسم طالبان، إن القتلى مواطنون ألمان، وأوضحت وزارة الخارجية الألمانية أنها لا تستطيع تأكيد مقتل ألمان في العملية.

وصرح مصدر أمني، "في البداية وقع هجوم انتحاري قرب مطعم يرتاده الأجانب حيث فجر رجل متفجرات وضعها حول جسده، ثم دخل متمرد أو اثنان المطعم".

ووقع الهجوم قرب وقت العشاء في الحي الذي يتمتع بحراسة مشددة ويعيش به كثير من الأثرياء الأفغان كما أعقب الهجوم إطلاق رصاص.

وأشار بعض المسؤولين إلى أن المسلحين مازالوا داخل المكان، لكن لم يسمع دوي إطلاق رصاص بعد أكثر من ساعة من الهجوم، ولم يتضح ما إذا كان لا يزال به زبائن.

وأوضح المتحدث باسم شرطة كابول "حشمت ستانكزاي" أن عملية تطهير المبنى لا تزال جارية. وأضاف، "قوات الأمن التابعة لنا لم تدخل المطعم بعد ربما يكون هناك بعض المتمردين في الداخل لذا علينا التحرك بحذر لتفادي وقوع خسائر بشرية محتملة".

واستمر إطلاق النار حوالي 20 دقيقة بعد الانفجار، وأغلق الطريق الرئيسي المؤدي إلى المنطقة.