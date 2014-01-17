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سوريا تسلم روسيا خطة لوقف إطلاق النار في حلب

17/1/2014

 

قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم اليوم الجمعة أنه سلم روسيا خطة لوقف إطلاق النار في حلب وأن حكومته مستعدة لتبادل محتمل للسجناء مع قوات المعارضة.

وتحاول واشنطن وموسكو التفاوض على بعض الإجراءات لبناء الثقة والسماح بتدفق المعونات الإنسانية في الحرب الأهلية المستمرة منذ نحو ثلاثة أعوام.

وقال المعلم في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في موسكو قبل مؤتمر مزمع للسلام يعقد في سويسرا الأسبوع المقبل أنه يعول على نجاح هذه الخطة إذا نفذت كل الأطراف التزاماتها.

وقال المعلم أنه يود أن تكون خطة حلب نموذجاً لمدن أخرى وقالت واشنطن أن المعارضين المسلحين الذين تدعمهم وافقوا على الالتزام بالوقف الجزئي لإطلاق النار في حالة التزام الحكومة به.

ونظراً لوجود سوابق من المحاولات الفاشلة لإنهاء الحرب فلا يزال من غير الواضح ما إذا كان من الممكن تحقيق وقف جزئي لإطلاق النار وما إذا كان سيصمد وأسفرت الحرب في سوريا عن مقتل أكثر من 100 ألف شخص ونزوح ملايين من فإنه من غير المحتمل أن تلتزم بهذا الوقف جماعات المعارضة الإسلامية المتشددة القوية وبعضها يحارب كلا من دمشق وجماعات المعارضة المدعومة من الغرب ودول الخليج.

و أضاف المعلم أن دمشق وضعت أيضا قائمة بالسجناء ومستعدة للمشاركة في تبادل للسجناء.

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