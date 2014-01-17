البث الحي
منوعات

دمشق مستعدة لتبادل سجناء مع المعارضة السورية

17/1/2014

أشاد وزير الخارجية الروسي "سيرغي لافروف" ونظيره السوري "وليد المعلم" الجمعة بالاستعدادات السورية لمؤتمر وشيك للسلام، لكنهما أعربا عن شعورهما بالإحباط إزاء التخطيط للمؤتمر، وموقف الولايات المتحدة تجاه حكومة الرئيس بشار الأسد.

وانتقد لافروف فصائل المعارضة السورية التي لم تقرر بعد ما إذا كانت ستشارك في مؤتمر السلام. وقال، "نشعر بالقلق بالطبع لأنه في حين أن الحكومة السورية أبدت منذ زمن طويل موافقتها على المشاركة في المؤتمر، وشكلت وفدها بالفعل، ليست هناك خطوات مماثلة من جانب المعارضة وعلى رأسها ما يسمى الائتلاف الوطني، وهناك تباطؤ في هذه العملية".

وأضاف وزير الخارجية الروسي، "نشعر في الواقع بالقلق الشديد من وجود لعبة ما تحيط بعملية دعوة المعارضة وآخر ما لاحظناه أن الائتلاف وجماعات المعارضة الأخرى لم تتلق دعوات رسمية بعد لحضور جنيف 2".

بدوره أشار المعلم في مؤتمر صحفي، إلى أنه سلم روسيا خطة لوقف إطلاق النار في حلب، وأن حكومته مستعدة لتبادل قوائم من أجل تبادل محتمل للسجناء مع قوات المعارضة.

وانتقد المعلم الولايات المتحدة قائلا، إنه لا يفهم كيف تندد الولايات المتحدة بالإرهاب في العراق وتدعم الحكومة العراقية في حربها ضد جماعة "الدولة الإسلامية في العراق والشام" وفي الوقت نفسه تدعم "نفس الإرهابيين" الذين يرتكبون جرائم القتل على الأرض السورية.  

من جهة أخرى، عقدت المعارضة السورية اجتماعا في اسطنبول الجمعة لاتخاذ قرار بشأن إمكانية المشاركة في محادثات السلام المقررة انعقادها الأسبوع المقبل بحضور وفد للحكومة السورية، في ظل ضغوط مستمرة من جانب الغرب على المعارضة للمشاركة.

وعلى صعيد آخر، أكد وزير الخارجية الأميركي جون كيري الجمعة أن الرئيس السوري بشار الأسد ليس له مكان في سوريا المستقبل، ونفى أن تكون بلاده عاجزة عن إيجاد بدائل للضغط على الأسد.

وقال كيري في مؤتمر صحفي عقب اجتماعات مع نظيريه الكندي والمكسيكي، "ونحن نستعد للذهاب إلى جنيف والدخول في هذه العملية، أعتقد أنه أصبح واضحا إنه لن يكون هناك حل سياسي ما لم يناقش الأسد انتقالا سياسيا، وإذا ظن أنه سيكون جزءا من هذا المستقبل هذا لن يحدث". وأضاف، "خياراتنا لم تنفد بشأن ما يمكن أن نقوم به لزيادة الضغط وتغيير المعادلة".

المزيد من منوعات

غوغل 2020.. تعرف على الموضوعات الأكثر بحثا في العالم العربي

محرك البحث الأمريكي "غوغل" (رويترز)

ماذا نعرف عن الآثار الجانبية للقاحات كورونا حتى الآن؟

رجل يتلقى أول لقاح لفايزر/بايونتيك في مستشفى بلندن (رويترز)

العثور على المئات من حيوان الفقمة نافقة في روسيا (فيديو)

عثرت السلطات على مئات الحيوانات النافقة (تويتر)

السلطات الألمانية تحقق في خوذة الواقع الافتراضي من "فيسبوك"

أوكولوس كويست (رويترز)
الأكثر قراءة

أرمينيا تخرق الاتفاق وتحمّل روسيا مسؤولية فشلها في نزاع كاراباخ

رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان (رويترز)

إماراتيون وبحرينيون يشاركون الإسرائيليين طقوس وجبة يهودية (فيديو)

شخصيات إماراتية وبحرينية شاركت بعض الإسرائيليين في طقوس "وجبة الشبات يوم السبت المبارك" بالعقيدة اليهودية (مواقع التواصل الاجتماعي)

بسبب بيت شعر ألقاه أردوغان.. الخارجية الإيرانية تستدعي السفير التركي

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال كلمته في أذربيجان (الجزيرة)

انتكاسات في إنتاج لقاحات كورونا تكشف الصعوبات والشكوك التي تواجهها الشركات.. ما هي؟

سادت حالة تفاؤل كبيرة بعد اعتماد لقاحات لفيروس كورونا(رويترز)