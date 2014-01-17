إسرائيل تستدعي سفراء أوروبيين احتجاجاً على الانحياز لفلسطين

قال وزير الخارجية الإسرائيلي "أفيجدور ليبرمان" الجمعة أن إسرائيل استدعت سفراء أربع دول أوروبية للاحتجاج على موقفها "المنحاز" للفلسطينيين ,الأمر الذي يصعد خلافاً حول المستوطنات الإسرائيلية.

وكانت بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وأسبانيا قد استدعت سفراء إسرائيل لديها الخميس للاحتجاج على إعلان إسرائيل خطة لبناء منازل جديدة في مستوطنات في أراض محتلة يريدها الفلسطينيون لإقامة دولتهم في المستقبل.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" أن الاحتجاج الأوروبي "ينطوي على رياء" وفي رد على التصرف الأوروبي قال ليبرمان أن إسرائيل استدعت السفراء الأربعة لاجتماع في وزارة الخارجية الإسرائيلية في القدس.

وأضاف "ليبرمان" في بيان أن بلاده ستوضح أن "الموقف المنحاز الذي يتخذوه دائماً ضد إسرائيل ولصالح الفلسطينيين غير مقبول ويثير شعورا بأنهم يريدون فقط القاء اللوم على إسرائيل".

وأعلنت إسرائيل الأسبوع الماضي خططا لبناء 1400 منزل جديد في الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية وهي أراض يعيش فيها بالفعل أكثر من 500 ألف مستوطن يهودي.

ولا تقر معظم دول العالم بشرعية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة ويدين الاتحاد الأوروبي بصفة منتظمة أي خطط بناء جديدة.