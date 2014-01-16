وكالة الطاقة الذرية: اجتماع بشأن إيران الأسبوع المقبل

يوكيا أمانو مدير عام وكالة الطاقة الذرية (رويترز)

قال مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المكون من 35 دولة إنه سيجتمع الأسبوع المقبل لمناقشة دوره في التحقق من تنفيذ الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية الست.

وقال يوكيا أمانو المدير العام للوكالة التابعة للأمم المتحدة إنه طلب عقد اجتماع للمجلس يوم 24 يناير الجاري أي بعد أربعة أيام من دخول الاتفاق المؤقت والذي سيستمر تنفيذه ستة أشهر حيز التنفيذ، ويؤكد تصريحه تقريرا نقلته وكالة رويترز للأنباء أمس عن دبلوماسيين بهذا الخصوص.

وسيكون للوكالة الدولية دور حيوي في التحقق من التزام إيران بالجانب الذي يخصها من اتفاقها مع الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا وبريطانيا والصين وألمانيا على الحد من أنشطتها النووية مقابل تخفيف بعض العقوبات المفروضة عليها.

ويقول دبلوماسيون إن الوكالة التي ستزيد وتيرة عمليات التفتيش في إيران ومن المرجح أن تحتاج إلى إرسال المزيد من خبرائها إلى هناك وأن تتكبد تكاليف إضافية تقرب من خمسة ملايين يورو سيتم تحصيل أغلبها من مساهمات طوعية من الدول الأعضاء.

وأضاف أمانو أنه تلقى طلبا من إيران والقوى الست بخصوص قيام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعمليات مراقبة وتحقق من الإجراءات المتعلقة بما أطلق عليه خطة العمل المشتركة التي تم التوصل إليها في جنيف يوم 24 نوفمبر الماضي.

وقال أمانو إنه سيتشاور مع مجلس محافظي الوكالة بشأن الطلب مشيرا إلى أنه قد لا يسعى إلى الحصول على موافقته الرسمية، ويقول دبلوماسيون إنهم لا يتوقعون مشاكل في مناقشات المجلس أو صعوبات كبيرة في توفير التمويل اللازم لتكثيف عمل الوكالة في إيران للتأكد من التزامها بتنفيذ الشق الخاص بها من الاتفاق النووي.

ويهدف الاتفاق بين إيران والقوى الست إلى التمهيد لإجراء مفاوضات مستقبلية بشأن تسوية نهائية للنزاع المستمر منذ عشر سنوات بخصوص برنامج إيران النووي المثير للجدل.

وترفض إيران اتهامات الغرب لها بالسعي لاكتساب القدرة على صنع أسلحة نووية من خلال برنامجها النووي.