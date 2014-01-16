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هجمات مسلحة على مواقع عسكرية في اليمن

16/1/2014

 قتل ستة جنود يمنيين وأصيب ضابط في هجومين لمسلحين استهدفا نقطة عسكرية ومعسكراً للجيش بمحافظة البيضاء وسط البلاد.
وذكر مصدر أمني مسؤول بالمحافظة في بيان له مساء الخميس أن مسلحين هاجموا معسكر الحرم التابع للواء "139 مشاه" بمدينة رداع من عدة اتجاهات بهدف السيطرة عليه غير أن أفراد المعسكر تصدوا للهجوم واشتبكوا مع المسلحين وأجبروهم على الفرار.
وأشار إلى أن الاشتباكات التي دارت في محيط المعسكر أسفرت عن إصابة العقيد عبد الرب الهمداني ومصرع عدد من المسلحين فيما تمكن البقية من الفرار.
وقال إن مسلحين آخرين هاجموا نقطة دار النجد العسكرية عند المدخل الشمالي لمدينة رداع وجرت اشتباكات بين المسلحين وأفراد النقطة أسفرت عن مقتل ستة جنود, مشيراً إلى أن المسلحين تمكنوا عقب الاشتباكات من السيطرة على النقطة العسكرية عدة ساعات غير أن الطيران الحربي شن غارات جوية مستهدفا مواقع المسلحين وأسفر ذلك عن مقتل خمسة منهم فيما اضطر الآخرون إلى الفرار.
وأكد المصدر في ذات السياق أن قوات الأمن الخاصة أحبطت عملية انتحارية كانت تستهدف المجمع الحكومي لمدينة رداع وقيادة قوات الأمن الخاصة.
وقال إن أفرادا من قوات الأمن أطلقوا النار على شخص كان يرتدي حزاماً ناسفاً أثناء محاولته الاقتراب من مبنى المجمع وقيادة قوات الأمن الخاصة مما أدى إلى مصرعه.. مشيراً إلى أن قوات الأمن والجيش عززت من انتشارها في كافة مداخل المدينة والمواقع الحيوية تحسبا لأي هجمات قد يشنها المسلحون.

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