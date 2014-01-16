البث الحي
منوعات

تونس تعلق رفع أسعار الوقود

16/1/2014

قال وزير المالية التونسي الخميس أن حكومة بلاده علقت زيادات في أسعار الوقود كانت مقررة هذا الشهر في ثاني خطوة لتفادي غضب شعبي متوقع بعد احتجاجات عنيفة على إجراءات ضريبية قبل عدة ايام.

ونقلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء الرسمية عن "الياس الفخفاخ" وزير المالية قوله أنه تم تعليق الزيادة في أسعار الوقود والتي كان من المقرر تطبيقها بداية من شهر يناير كانون الثاني الحالي بموجب قانون المالية لعام 2014.

كانت الحكومة جمدت هذا الشهر قراراً بفرض ضرائب جديدة بعد احتجاجات عنيفة في عدة مدن ومن شأن تعليق الزيادات في أسعار الوقود وتجميد الزيادات الضريبية أن يعمق العجز في الميزانية المتوقع أن يبلغ 6.8بالمئة في 2014 ويزيد من قلق المقرضين الدوليين الذين يطالبون تونس بإصلاحات جريئة لضخ قروض ورغم أن تعليق الإجراءات قد يهيء الأجواء أمام رئيس الوزراء المكلف "مهدي جمعة" ,ويقلص الاحتجاجات الاجتماعية فإنه قد يجعل حكومته تعاني من استمرار الضعف الإقتصادي في ظل تقلص الموارد المالية.
وكان من المتوقع أن توفر الزيادات في أسعار الوقود 220 مليون دينار إضافة إلى 70 مليون دينار من الضرائب الجديدة.

المزيد من منوعات

غوغل 2020.. تعرف على الموضوعات الأكثر بحثا في العالم العربي

محرك البحث الأمريكي "غوغل" (رويترز)

ماذا نعرف عن الآثار الجانبية للقاحات كورونا حتى الآن؟

رجل يتلقى أول لقاح لفايزر/بايونتيك في مستشفى بلندن (رويترز)

العثور على المئات من حيوان الفقمة نافقة في روسيا (فيديو)

عثرت السلطات على مئات الحيوانات النافقة (تويتر)

السلطات الألمانية تحقق في خوذة الواقع الافتراضي من "فيسبوك"

أوكولوس كويست (رويترز)
الأكثر قراءة

أرمينيا تخرق الاتفاق وتحمّل روسيا مسؤولية فشلها في نزاع كاراباخ

رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان (رويترز)

وزير الدفاع البريطاني يشرح جوانب تفوق الطائرات المسيّرة التركية

طائرة "بيرقدار أقنجي تيها" المسيّرة الهجومية التركية (وكالة الأناضول)

إماراتيون وبحرينيون يشاركون الإسرائيليين طقوس وجبة يهودية (فيديو)

شخصيات إماراتية وبحرينية شاركت بعض الإسرائيليين في طقوس "وجبة الشبات يوم السبت المبارك" بالعقيدة اليهودية (مواقع التواصل الاجتماعي)

بسبب بيت شعر ألقاه أردوغان.. الخارجية الإيرانية تستدعي السفير التركي

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال كلمته في أذربيجان (الجزيرة)