تونس تعلق رفع أسعار الوقود

قال وزير المالية التونسي الخميس أن حكومة بلاده علقت زيادات في أسعار الوقود كانت مقررة هذا الشهر في ثاني خطوة لتفادي غضب شعبي متوقع بعد احتجاجات عنيفة على إجراءات ضريبية قبل عدة ايام.

ونقلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء الرسمية عن "الياس الفخفاخ" وزير المالية قوله أنه تم تعليق الزيادة في أسعار الوقود والتي كان من المقرر تطبيقها بداية من شهر يناير كانون الثاني الحالي بموجب قانون المالية لعام 2014.

كانت الحكومة جمدت هذا الشهر قراراً بفرض ضرائب جديدة بعد احتجاجات عنيفة في عدة مدن ومن شأن تعليق الزيادات في أسعار الوقود وتجميد الزيادات الضريبية أن يعمق العجز في الميزانية المتوقع أن يبلغ 6.8بالمئة في 2014 ويزيد من قلق المقرضين الدوليين الذين يطالبون تونس بإصلاحات جريئة لضخ قروض ورغم أن تعليق الإجراءات قد يهيء الأجواء أمام رئيس الوزراء المكلف "مهدي جمعة" ,ويقلص الاحتجاجات الاجتماعية فإنه قد يجعل حكومته تعاني من استمرار الضعف الإقتصادي في ظل تقلص الموارد المالية.

وكان من المتوقع أن توفر الزيادات في أسعار الوقود 220 مليون دينار إضافة إلى 70 مليون دينار من الضرائب الجديدة.