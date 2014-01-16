الصين تختبر نظاماً صاروخياً أسرع 5 أضعاف من سرعة الصوت

صرحت الصين الخميس إلى أنها أجرت اختباراً لنظام صواريخ أسرع خمسة أضعاف من من سرعة الصوت و قادرة على خرق أنظمة الدفاع الصاروخى الأمريكية.

وقالت وزارة الدفاع في بيان لها رداً على تقرير أمريكي ذكر أن الصين قامت باختبار سلاح في التاسع من كانون ثان/يناير الجارى " من الطبيعى أن تقوم الصين بأبحاث علمية مقررة و تجارب داخل حدودها ".

وردت الوزارة على سؤال بشأن التقرير الذى نشر على موقع واشنطن "فرى بيكون" الإلكتروني " الاختبارات لا تستهدف أى دولة أو أى هدف محدد".

ونقل الموقع الإلكتروني الأمريكي عن متحدث باسم وزارة الدفاع الامريكية "البنتاجون " " نحن نراقب بصورة دورية الانشطة الدفاعية الخارجية ونحن على علم بهذا الاختبار".

وقالت صحيفة"تشاينا ديلي"الرسمية إن التقارير التي "تبالغ في التركيز على المنافسة في مجال القدرات العسكرية " تعكس قلق الولايات المتحدة حيال التطور العسكري الصيني و "الإفتقار إلى التفاهم المتبادل " وهي المشكلة التي ينبغي أن يتم حلها عبر المحادثات.

وقال "فان جيشي"، وهو خبير في شؤون الولايات المتحدة في الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية وهو مركز أبحاث تديره الدولة، إن "واشنطن تخشى من أن تقلل القوة المتنامية للصين نفوذ الولايات المتحدة في المنطقة وتهدد مصالح حلفائها مثل اليابان والفلبين".