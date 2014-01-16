إيران ترغب بحضور جنيف2 دون شروط مسبقة

محمد جواد ظريف وزير خارجية إيران (أرشيف)

قال وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف في تصريحات له في موسكو إن بلاده تريد المشاركة في مؤتمر دولي للسلام في سوريا الأسبوع المقبل لكنها لن تحضر إذا وضعت شروط لمشاركتها.

وتقول الولايات المتحدة إن مبعوثي إيران يمكنهم حضور المؤتمر المقرر في مونترو بسويسرا إذا كانوا مستعدين لقبول اتفاق تم التوصل إليه في مؤتمر سلام سابق عقد في جنيف في يونيو 2012 ويدعو لتشكيل حكومة انتقالية في دمشق "بالاتفاق المتبادل".

وترى واشنطن أن هذه الصياغة تعني رحيل الرئيس السوري بشار الأسد عن السلطة لكن روسيا وإيران ترفضان هذا التفسير.

وقال ظريف في مؤتمر صحفي بعد محادثات مع نظيره الروسي سيرجي لافروف "إذا دعيت الجمهورية الإسلامية الإيرانية على قدم المساواة مع كل المشاركين الآخرين في المؤتمر فإنها ستشارك في هذا الحدث"، وأضاف "لا نقبل أي شروط مسبقة لمشاركة بلادنا".

من جهته حث سيرغي لافاروف وزير خارجية روسيا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على دعوة إيران والسعودية لحضور المؤتمر الذي سينطلق يوم 22 يناير الجاري، وقال إن مشاركة القوتين الإقليميتين سيساعد على إيجاد حل سياسي للصراع السوري المستمر منذ قرابة ثلاث سنوات.