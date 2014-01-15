يعالون يعتذر لكيري عن تصريحات استهجنتها أميركا

يعالون: كيري يعتبر نفسه المخلص المنتظر (رويترز – أرشيف)

قدم وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعالون اعتذاره لوزير الخارجية الأميركي جون كيري عن تصريحات نقلتها عنه صحيفة يديعوت أحرونوت -أوسع الصحف الإسرائيلية انتشارا- وشن فيها هجوما لاذعا على كيري وسخر من مساعيه من أجل السلام بين إسرائيل والفلسطينيين وقال إنه يعتبر نفسه كأنه "المخلص المنتظر".

ولم ينكر أو يتنصل الوزير الإسرائيلي من هذه التصريحات في أحاديثه الخاصة والتي نشرتها صحيفة يديعون آحرونوت في صفحتها الأولى وقوبلت باستنكار من واشنطن وزادت من حدة الخلاف القائم بالفعل مع واشنطن بسبب البناء الاستيطاني على أراض يريدها الفلسطينيون لإقامة دولتهم.

وقال البيان الذي صدر عن مكتب يعالون بالعبرية والإنجليزية مساء الثلاثاء الماضي "لإسرائيل والولايات المتحدة هدف مشترك هو حث خطى محادثات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين التي يقودها الوزير كيري". وأضاف البيان "لم يقصد وزير الدفاع أي إساءة للوزير كيري وهو يعتذر إذا كان الوزير قد ساءته التصريحات المنسوبة إلى يعالون"، وأفاد بأن أقوال يعالون جاءت في سياق لقاء مع طلاب مدارس ثانوية في بلدة أوفاكيم بالنقب الغربي.

وصدر اعتذار يعالون -الذي ينتمي لحزب الليكود اليميني- بعد اجتماعه مطولا برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مقر إقامة الأخير بالقدس الغربية. وقالت صحف إسرائيلية إن نتنياهو وبخ يعالون بسبب تصريحاته.

كما تحدث نتنياهو فيما بعد أمام الكنيست عن مصالح إسرائيل المشتركة مع "حليفنا الكبير" في واشنطن في محاولة لإصلاح ما أفسده يعالون زعيم حزب الليكود اليميني.

وقال نتنياهو في كلمته "حتى عندما تكون لدينا خلافات مع الولايات المتحدة فإنها دائما ما تكون متعلقة بالمسألة المطروحة وليست شخصية".

وكانت الخارجية الأميركية اعتبرت في بيان تصريحات يعالون "عدوانية وغير لائقة" بحق واشنطن التي "تعمل لدعم الاحتياجات الأمنية الإسرائيلية".

وقالت جنيفر بساكي المتحدثة باسم الخارجية الأميركية في بيان أصدرته من روما حيث توقف كيري وهو في طريقة للكويت إن "وزير الخارجية وفريقه يعملون ليل نهار لتعزيز الأمن لإسرائيل بدافع اهتمامه الشديد بمستقبلها"، وأضافت بساكي أن التشكيك في دوافع "كيري" وتشويه أهدافه أمر لا يتوقع من وزير دفاع دولة حليفة للولايات المتحدة.

بدوره أدلى جاي كارني المتحدث باسم البيت الأبيض بتصريح مماثل ندد فيه بالتصريحات المنسوبة ليعالون.

وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت نقلت عن يعالون يوم الثلاثاء الماضي قوله إن "وزير الخارجية جون كيري الذي جاء إلينا متحمسا عاقد العزم ويتصرف من منطلق فكرة غير مفهومة مسيطرة عليه ويشعر بأنه "المخلص المنتظر".. لا يمكنه أن يعلمني شيئا واحدا عن الصراع مع الفلسطينيين".

ولم تذكر الصحيفة متى أو أين كان يتحدث يعالون، كما نقلت الصحيفة عن يعالون قوله أيضا "الشيء الوحيد الذي يمكن أن يخلصنا هو فوز كيري بجائزة نوبل ليتركنا وشأننا".

وانتقد الوزير الإسرائيلي "في تصريحاته" جهود كيري "في دفع المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية" قائلا إن الخطة الأمنية الأميركية "لا تساوي الورق الذي كتبت عليه، ولا يوجد فيها أمن ولا سلام".

وموشيه يعالون دائم التشكيك بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين فهو مؤيد قوي للاستيطان وكان قائدا للجيش ونحي عن المنصب قبل انسحاب إسرائيل من قطاع غزة عام 2005 والذي كان معارضا له.

ومن بين النقاط الصعبة في المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية مطلب إسرائيل بالاحتفاظ بوجود عسكري في غور الأردن الذي يفصل بين الأردن والضفة الغربية المحتلة في أي اتفاق سلام في المستقبل. وعرض كيري على الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي أفكارا عن الترتيبات الأمنية في غور الأردن لكن لم يعلن أي طرف قبوله لها.

وقام كيري الأسبوع الماضي بعاشر زيارة له للقدس خلال أقل من عام في محاولة لإقناع الجانبين بالموافقة ولو على اتفاق مبدئي للسلام بدت فيه المستوطنات والترتيبات الأمنية ومطالبة إسرائيل الفلسطينيين بالاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية أهم عقبات تواجه إنجاز الاتفاق.