مقتل سبعة في اشتباكات بين قوات الأمن الروسية ومسلحين

قتل ثلاثة جنود روس وأربعة مسلحين في تبادل لإطلاق النار في جنوب روسيا خلال حملة ضد المسلحين قبل بدء دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي ستقام في مدينة سوتشي.

وقالت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في روسيا إن من بين المسلحين القتلى رجل متهم بتنفيذ هجوم بسيارة ملغومة في مدينة بياتيجورسك في آواخر العام الماضي قتل فيه ثلاثة أشخاص.

وكانت السلطات الروسية قد أعلنت حالة التأهب بعد تفجيرين انتحاريين في جنوب روسيا الشهر الماضي أثارا قلقا أمنيا قبل دورة الألعاب التي هدد متشددون إسلاميون يقودون تمردا في شمال القوقاز بمهاجمتها.

وتشهد داغستان التي يمثل المسلمون أغلب سكانها تفجيرات وحوادث إطلاق رصاص تستهدف بصفة أساسية مسؤولي الشرطة والحكومة.

وقتل 34 شخصا على الأقل الشهر الماضي في تفجيرات انتحارية في مدينة فولجوجراد الجنوبية وأمر بوتين بتعزيز تدابير السلامة في أنحاء البلاد بعد الهجمات.

وينتشر نحو 37 ألف فرد من قوات الأمن لتوفير الأمن في سوتشي التي تقع على البحر الأسود وعلى الطرف الغربي من جبال القوقاز, وعبرت اللجنة الأولمبية الدولية عن ثقتها في أن دورة الألعاب ستكون آمنة.