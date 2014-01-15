مؤتمر المانحين يعد بأكثر من 2.4 مليار دولار للسوريين

نتهى مؤتمر المانحين الذي استضافته الكويت الأربعاء بتعهدات بتقديم أكثر من 2.4 مليار دولار لإغاثة الشعب السوري، بحسب ما أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان غي مون في الكلمة الختامية للمؤتمر.

وقال بان غي مون في كلمة ختامية للمؤتمر الذي كان يهدف إلى جمع 6,5 مليارات دولار إنه "تم تقديم تعهدات بأكثر من 2,4 مليار دولار خلال المؤتمر".

وأعلنت الكويت تقديم نصف مليار دولار "من القطاعين الحكومي والأهلي". فيما أعلن وزير الخارجية الأميركي جون كيري تقديم بلاده 380 مليون دولار إضافية، ليرتفع إجمالي مساعداتها الإنسانية لسوريا إلى 1,7 مليار دولار. أما بريطانيا فقد تعهدت بتقديم 164 مليون دولار، واليابان تبرعت بـ 120 مليون دولار مقابل 75 مليونا من النرويج.

وتقدمت كل من السعودية والإمارات وقطر بتعهدات متساوية إذ أعلنت كل من الدول الثلاث تقديم 60 مليون دولار إضافية للبرامج الإنسانية الخاصة بإغاثة الشعب السوري.

ويأتي مؤتمر المانحين في الكويت برعاية الأمم المتحدة قبل أسبوع من مؤتمر "جنيف 2" للسلام في سوريا.

وقد أعرب بان غي مون عن الأمل في أن يفضي المؤتمر إلى وقف العنف وإقامة حكومة انتقالية بصلاحيات تنفيذية.

على صعيد سياسي، أعلن وزير الخارجية الأميركي جون كيري للصحافيين أنه سيجري اتصالا مع نظيره الروسي سيرغي لافروف الأربعاء في إطار الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في مناطق محددة.

وقال كيري "لدي أمل بأننا سنتمكن من الحصول على التدابير اللازمة من النظام السوري لإرساء وقف إطلاق نار أيا كانت المناطق التي سيطبق فيها، لاسيما مع زيارة (وزير الخارجية السوري وليد المعلم) إلى موسكو في الأيام المقبلة".

من جهتها، لم تعلن المعارضة السورية بعد ما إذا كانت ستشارك في مؤتمر "جنيف 2″، فيما تدعم روسيا والمبعوث الأممي العربي الخاص لسوريا الأخضر الإبراهيمي مشاركة طهران في هذا المؤتمر، مقابل رفض الولايات المتحدة لذلك حتى الآن.