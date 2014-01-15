كي مون يتابع استفتاء مصر عن كثب

أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون (أرشيف)

قال مارتن نسيركي المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إن "بان" يتابع عن كثب الاستفتاء على الدستور الجديد في مصر ويحث المصريين على أن تكون المرحلة القادمة في العملية الانتقالية "شفافة وسلمية ولا تقصي أحدا".

وبدأ المصريون يوم الثلاثاء الماضي التصويت على مسودة دستور فيما يمثل خطوة مهمة في خارطة طريق أعلنها الجيش عقب عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو من العام الماضي بعد احتجاجات على سياساته.

ويدعو مؤيدو جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي لها مرسي إلى مقاطعة التصويت، في الاوقت الذي قتل فيه تسعة أشخاص في محافظات مصر في اشتباكات متفرقة مع قوات الأمن.

وقال المتحدث في بيان إن "الأمين العام ومع متابعته لعملية الاستفتاء عن كثب في مصر فإنه يؤكد أهمية احترام حرية التجمع والتعبير وأيضا الالتزام بعدم العنف، ويشجع الأمين العام كل المصريين على ضمان أن تنفذ المرحلة القادمة من الانتقال بأسلوب شفاف وسلمي يضم الجميع.

وقتل مئات المحتجين في اشتباكات مع قوات الأمن منذ أن عزل الجيش المصري الرئيس مرسي الصيف الماضي والذي يخضع هو نفسه للمحاكمة كما اعتقل أغلب زعماء جماعة الإخوان المسلمين أيضا.

وأضاف البيان "يدعو الأمين العام كل المصريين للتعبير عن اختلافاتهم بدون عنف. إنه يواصل التعبير عن دعم الأمم المتحدة لعملية انتقالية بقيادة مصرية تلتزم بالمبادئ الديمقراطية وتعزز حقوق الإنسان لكل المصريين".