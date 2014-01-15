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الجيش اللبناني يعتقل قياديا ثانيا في القاعدة

15/1/2014

اعتقلت القوات اللبنانية الأربعاء جمال دفتردار، وهو لبناني وقيادي بارز في كتائب عبد الله عزام المرتبطة بتنظيم القاعدة، بعد مداهمة مكان اختبائه وسط لبنان، بحسب ما أورده الجيش اللبناني.

وأعلنت كتائب عبد الله عزام مسؤوليتها عن التفجير الذي استهدف السفارة الإيرانية ببيروت في نوفمبر/تشرين الثا، وقتل فيه 23 شخصا على الأقل.

وجاء الاعتقال بعد ثلاثة أسابيع من إلقاء قوات الأمن القبض على زعيم كتائب عبد الله عزام ماجد بن محمد الماجد. وقالت مصادر أمنية لبنانية إن الماجد توفي وهو رهن الاعتقال في مستشفى عسكري بلبنان هذا الشهر بعد اصابته بفشل كلوي.

وأصدر الجيش اللبناني بيانا قال فيه "تمكنت مديرية المخابرات فجر اليوم (الأربعاء) من توقيف القيادي في كتائب عبد الله عزام الإرهابي المطلوب جمال دفتردار بعد مداهمة مكان وجوده في إحدى قرى البقاع الغربي".

وكان أعضاء في كتائب عبد الله عزام قد هددوا بشن المزيد من الهجمات في لبنان بعد تفجير السفارة الايرانية؛ ما لم تسحب طهران قواتها من سوريا.

من جهتها، أدرجت الخارجية الأمريكية كتائب عبد الله عزام رسميا على قائمة المنظمات الإرهابية العام الماضي.

وفي سوريا، قال نشطاء إن قياديا بلجيكيا في تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام يدعى أبو براء الجزائري قتل في اشتباكات ضارية بين جماعات معارضة تسعى للسيطرة على بلدة سراقب الشمالية الأربعاء، فيما نفت الجماعة مقتل الأمر.

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