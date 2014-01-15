الأمم المتحدة: الجيش والمتمردون يسرقون المساعدات بجوبا

تعزيزات عسكرية من جيش جوبا ذاهبة لقتال المتمردين (أرشيف – الجزيرة مباشر)

اتهم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون جيش جنوب السودان والمتمردين الذين يقودهم نائب الرئيس رياك مشار بسرقة المعونات الغذائية والمركبات التي تستخدم في توصيل تلك المساعدات الإغاثية مع اقتراب البلاد من حافة الحرب الأهلية.

وقال المكتب الصحفي للأمم المتحدة: "يشعر الأمين العام بقلق من تزايد عدد الوفيات الناجمة عن استمرار المعارك في جنوب السودان ومن ذلك الأنباء التي وردت في 14 من يناير الجاري عن وفاة مئتي مدني غرقا في النيل الأبيض أثناء فرارهم من المعارك الدائرة في ملكال".

وأضاف المكتب الصحفي الأممي "يستهجن الأمين العام بشدة الاستيلاء على مركبات المساعدات الإنسانية وسرقة المواد الغذائية ومواد الإغاثة الأخرى من قبل القوات الحكومية والقوات المعادية للحكومة"، وتابع أن بان يشعر أيضا بقلق بالغ من تزايد عدد المشردين في جنوب السودان الذي قال إنه فاق 400 ألف هذا الأسبوع.

وكان متحدث حكومي بجنوب السودان قد قال إن حوالي مئتي شخص لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الفرار من الاشتباكات في ملكال وهي نقطة عبور رئيسية والمركز الإداري لولاية أعالي النيل.

وقد تفجرت الأزمة بعد عزل رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت لنائبه رياك مشار ووزراء آخرين في وقت سابق من هذا العام، ويطالب المتمردون الذين يقودهم مشار بالإفراج عن 11 من حلفائهم السياسيين مسجونين لاتهامهم بالتآمر للقيام بانقلاب شرطا لبدء مفاوضات لإنهاء الأزمة.

وأعاد القتال الذي اندلع في منتصف ديسمبر الماضي فتح صراعات قبلية، ويشير أحد التقديرات إلى احتمال مقتل ما يصل غلى عشرة آلاف شخص في الصراع الدائر في ذلك البلد حتى الآن، وإن كان لا يوجد إحصاء رسمي لأعداد القتلى. وكانت الأمم المتحدة قد قالت إن أكثر من ألف شخص لقوا حتفهم في الصراع.