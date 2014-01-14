ولاية كولورادو تبدأ بيع الماريغوانا للاستعمال الشخصي

بلغت المبيعات أكثر من خمسة ملايين دولارخلال عشرة أيام (جيتي – أرشيف)

لا تقد في غير وعيك عنوان الحملة التي أطلقتها ولاية كولورادوا الأميركية بعد سماحها رسميا ببيع الماريغوانا لتوعية قائدي السيارات من القيادة تحت تأثير المخدر، وذلك بعد أسبوعين من افتتاح أول سلسلة متاجر لبيع الماريغوانا للتعاطي الشخصي.

وقالت إيملي ويلفونج المتحدثة باسم وزارة النقل في كولورادو إن إن سلسلة من الإعلانات التحذيرية ستذاع على شاشات التليفزيون بأنحاء الولاية بدءا من مارس المقبل لتحذير قائدي السيارات الذين سيتجاوزن القانون بالقيادة تحت تأثير المخدر من مواجهة عقوبات مماثلة لمن يضبطون وهم تحت تأثير الخمر.

وأضافت أن نشرات مطبوعة وملصقات ستوزع أيضا في متاجر بيع الماريغوانا بالولاية في إطار الحملة العامة الممولة من الإدارة الوطنية لسلامة النقل على الطرق السريعة.

وكان الناخبون قد وافقوا في عام 2012 في ولاية واشنطن وكولورادو على قانون يسمح للبالغين بحيازة كمية صغيرة من نبات القنب (الماريغوانا) للاستعمال الشخصي بينما لا تزال المخدرات الأخرى مجرمة وفقا للقانون الاتحادي على مستوى الولايات المتحدة الأميركية.

وقالت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما العام الماضي معلقة على موافقة الناخبين إن الشرطة لن تتعقب المتعاطين في كولورادو وواشنطن إذا التزموا بقوانين ولايتهم.

وافتتحت أول سلسلة متاجر لبيع الماريغوانا في كولورادو في الأول من يناير الجاري وستلحق بها ولاية واشنطن في وقت لاحق من هذا العام.

ونقلت وكالات أنباء وشبكات تليفزيونية أنه وبعد حوالي عشرة أيام من تطبيق القانون الجديد بولاية كولورادو والذي يسمح ببيع الماريغوانا للاستخدام الشخصي بعيدا عن العلاج الطبي، بلغت المبيعات أكثر من خمسة ملايين دولار .

فقد تردد حوالي مائة ألف زائر على محلات بيع الماريغوانا في اليوم الأول من دخول القانون حيز التنفيذ في الأول من يناير الجاري، وتوقع محللون وخبراء دخول عدد متزايد من الشركات للاستثمار في صناعة الماريغوانا.

وعلق صحفيون وإعلاميون قائلين لقد رأينا مؤخرا أن الحكومة الاتحادية و من خلال إدارة أوباما أعطت الضوء الأصفر (نص وصف صحيفة دنفر بوست) أي انه تم فتح الباب لهذه التجارة.

يذكر أن المتاجر التي بدأت مؤخرا ببيع الماريجوانا للاستهلاك الشخصي في ولاية كلورادوا كانت تقوم فى السابق بييعة وصرفه كعلاج طبي فقط بشكل قانونى.

وحصلت ولاية واشنطن أيضا على موافقة فدرالية على بيع الماريغوانا للاستهلاك الشخصي لكنها لم تنته حتى الآن من إجراءات منح التراخيص للمتاجر المؤهلة لبدء العملية.