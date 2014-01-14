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بوتفليقة في مستشفى في باريس لإجراء فحوص طبية

14/1/2014

ُنقل الرئيس الجزائري "عبد العزيز بوتفليقة" مجدداً إلى مستشفى "فال دو جراس" العسكرى بباريس ,وذكرت وسائل الإعلام الفرنسية أن مصادر رسمية لم تحددها صرحت الثلاثاء لوكالة الأنباء الفرنسية أن بوتفليقة نقل إلى المستشفى بباريس لإجراء "فحوص روتينية".

تجدر الإشارة إلى أن بوتفليقة كان قد أدخل فى السابع والعشرين من أبريل 2013 إلى مستشفى "فال دو جراس" العسكرى بالعاصمة الفرنسية عقب إصابته بجلطة فى المخ ثم نقل إلى المؤسسة العلاجية الوطنية "بالأنفاليد" في باريس حيث بقى بها حتى السادس عشر من يوليو الماضى .

وكانت الرئاسة الجزائرية قد أصدرت فى وقت سابق اليوم بياناً أعلنت فيه أن بوتفليقة نقل إلى المستشفى العسكري الفرنسي "فال دوجراس" أمس في إطار فحص صحي عادي، وأشارت إلى أن صحة الرئيس تتحسن بصفة مؤكدة وبالتدريج.

وجاء في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الجزائرية "من أجل استكمال الفحوصات التي بدأت بالجزائر العاصمة وفي إطار فحص طبي روتيني مبرمج منذ شهر يوليو الماضى يوجد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بمستشفى "فال دو جراس" منذ الإثنين وحتى الجمعة المقبل.

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