بريطانيا: القصف بالبراميل المتفجرة بسوريا جريمة حرب

البراميل المتفجرة قتلت السوريين دون تمييز (أرشيف)

اتهمت بريطانيا الحكومة السورية بارتكاب "جريمة حرب أخرى" من خلال قصف مناطق مدنية مأهولة بالسكان مدنية بالبراميل المتفجرة وهي عبارة عن براميل نفط أو أسطوانات مملوءة بالمتفجرات والشظايا المعدنية ويتم إسقاطها من الطائرات والمروحيات.

وتقول منظمات حقوق الإنسان إن هذه القنابل بدائية الصنع قتلت مئات المدنيين في الصراع الدائر بين حكومة الرئيس بشار الأسد ومقاتلي المعارضة، ونددت الولايات المتحدة أيضا باستخدام هذه القنابل، وردت السلطات السورية على هذه الاتهامات بالقول إنها تقاتل "مجموعات إرهابية مسلحة".

وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيج للبرلمان البريطاني "استخدام هذا السلاح العشوائي عمدا يعد جريمة حرب أخرى تضاف لسلسلة جرائم النظام السوري ويهدف بوضوح إلى بث الرعب وكسر إرادة السكان المدنيين".

وأغضبت روسيا في ديسمبر الماضي دبلوماسيين أميركيين عندما حالت دون إصدار قرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كان سيندد بالهجمات التي تستخدم فيها الصواريخ والبراميل المتفجرة ضد المدنيين.