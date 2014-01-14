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الصين: ارتفاع الوفيات من سلالة جديدة لإنفلونزا الطيور

14/1/2014
لا دليل على انتقال السلالة الجديدة بين البشر (أرشيف)

قالت منظمة الصحة العالمية إن ستة أشخاص في الصين تأكدت إصابتهم بسلالة "H7N9" الجديدة من إنفلونزا الطيور وإن أحدهم توفي. كما أكدت المنظمة أنه لا دليل حتى الآن على حدوث أي انتقال لهذه السلالة الجديدة مباشرة بين البشر، وأكدت المنظمة أن مصدر الإصابات البشرية لا يزال قيد الفحص.

وأعلنت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في تحديث عن تفشي المرض أن ثلاثة من المرضى الخمسة يرقدون في المستشفى وحالاتهم مابين خطيرة أو حرجة، بينما يعاني الاثنان المتبقيان من أعراض طفيفة.

وظهرت سلالة فيروس "H7N9" الجديدة العام الماضي في الصين وأصيب بها حوالي 150 شخصا حتى الآن في الصين وتايوان وهونغ كونغ، كما أودت بحياة ما لا يقل عن 46 منهم، ولم يعرف على وجه الدقة مصدرها حتى الآن.

وأحدث ضحايا المرض رجل عمره 38 عاما من إقليم فوجيان الصيني أصيب بسلالة "H7N9" في 3 يناير الجاري وأدخل المستشفى بعد خمسة أيام من ظهور المرض عليه ولكنه توفي بعد دخوله بيومين وكان الرجل مصابا بالسل وهو من الأمراض المزمنة القاتلة.

وأوردت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" خبرا مفاده أن شخصا آخر توفي جراء الإصابة بسلالة "H7N9" في إقليم غويتشو جنوب غرب الصين يوم الاثنين الماضي، ولم تؤكد منظمة الصحة العالمية الخبر حتى الآن.

وقالت الحكومة الصينية إن رجلا مصابا بهذه السلالة ويبلغ من العمر 65 عاما قد توفي أيضا في هونغ كونغ ولم تؤكد منظمة الصحة العالمية هذه الوفاة أيضا.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أكدت في وقت سابق أنه لا دليل حتى الآن على حدوث أي انتقال لسلالة "H7N9" بين البشر، وأن مصدر الإصابات البشرية لا يزال قيد الفحص.

وكان باحثون في الولايات المتحدة ذكروا الشهر الماضي أنه وعلى الرغم من عدم استحالة انتقال سلالة فيروس "H7N9" بسهولة بين البشر، فإنها بحاجة إلى التحور عدة مرات لكي تستطيع فعل ذلك.

ويراقب علماء وباحثون حول العالم أية علامة على أن الفيروس قد يكتسب هذه الإمكانية ويتحور إلى الطور المعدي بين البشر ومن ثم يبدأ التفشي بسهولة ويتسبب في حدوث وباء عالمي.

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