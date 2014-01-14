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أمريكا: تصريحات وزير دفاع إسرائيل "عدائية"

14/1/2014

انتقدت الولايات المتحدة إسرائيل الثلاثاء بسبب تصريحات منسوبة لوزير دفاعها وصف فيها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بأنه يتعامل مع محادثات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين كأنه المخلص المنتظر.

 وقالت "جين ساكي" المتحدثة بإسم وزارة الخارجية الأمريكية في بيان يمثل انتقاداً نادراً لإسرائيل الحليف الوثيق للولايات المتحدة .."اذا تأكدت صحة تصريحات وزير الدفاع "موشي يعلون" فستكون عدائية وغير لائقة خاصة بالنظر إلي كل ما تفعله الولايات المتحدة لدعم احتياجات أمن إسرائيل".

ورفض المتحدث بإسم يعلون التعليق على التقرير ونقل عن وزير الدفاع قوله "وزير الخارجية كيري الذي جاء إلينا بكل تصميم ويتصرف من منطلق فكرة متسلطة عليه غير مفهومة ويشعر بأنه المخلص المنتظر لا يمكنه أن يعلمني شيئاً واحداً عن الصراع مع الفلسطينيين".

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