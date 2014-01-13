مظاهرات حاشدة في تايلاند تشل الحركة في بانكوك

بدأ المتظاهرون المعارضون للحكومة التايلندية بإغلاق الطرق الرئيسية في العاصمة بانكوك لشلّ الحركة في المدينة، وذلك لتشديد الضغوط على رئيسة الوزراء ينغلوك شيناوات وحكومتها لحملها على الاستقالة، وإفشال تنظيم انتخابات تشريعية مقررة في 2 فبراير المقبل.

وقد بدأ المتظاهرين في إقامة الحواجز في تقاطعات الطرق الرئيسية, ويعتزمون محاصرة مقار الوزارات وقطع الكهرباء عنها لمنع الموظفين من أداء مهام عملهم، كما طالبوا نحو 150 مدرسة بإغلاق أبوابها، في حين أكدوا أنهم لن يحاولوا تعطيل وسائل المواصلات العامة أو المطارات.

وأكد زعيم الحركة الاحتجاجية في تايلاند سوتيب تاوجسوبان أن المتظاهرين لن يقبلوا بأي اقتراح أو الدخول في مفاوضات، وأنهم مصرون على تنفيذ مطالبهم.