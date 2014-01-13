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حاكم دبي: من الأفضل أن يبقى السيسي وزيراً للدفاع

13/1/2014

قال الشيخ "محمد بن راشد آل مكتوم" حاكم دبي ورئيس مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة أنه من الأفضل أن يبقى الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع قائداً للجيش بدلاً من خوض انتخابات الرئاسة وأن يترشح شخص آخر للرئاسة."

وبسؤاله عما إذا كان يرى أن مصر أفضل بدون مرسي، قال الشيخ مكتوم "أفضل كثيرا.. (قلت) إنهم سيبقون "في الحكم) عاما واحدا فقط، ثم سيجد الشعب والجيش حلا. إن هذا أفضل لمصر."

وأكد أن مصر أصبحت في حال "أفضل كثيرا" في ظل غياب الرئيس محمد مرسي الذي عزله الجيش في يوليو/ تموز 2013.

و أوضح وزير الدفاع المصري أنه سيخوض انتخابات الرئاسة إذا طالبه الشعب بذلك في تصريحات أدلى بها يوم السبت الماضي.

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