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حاكم دبي: السيسي يمكنه الترشح لرئاسة مصر كمدني

13/1/2014
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

أوردت وكالة أنباء الإمارات عن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء قوله إن الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع وقائد الجيش المصري يجب ألا يخوض انتخابات الرئاسة كرجل عسكري أما ترشحه كمدني فهذا أمر يخصه وحده.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات التصريحات التي تعبر عن وجهة نظر الشيخ محمد بعد ساعات من حديث أدلى به لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC) ونقل عنه فيها قوله إن من الأفضل أن يبقى الفريق السيسي قائدا للجيش بدلا من خوض انتخابات الرئاسة.

وكانت دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية قد أيدتا القائد العام للجيش المصري عبد الفتاح السيسي بعد أن عزل الرئيس محمد مرسي في صيف العام الماضي. وقدمت الدولتان لمصر منذ ذلك الحين مساعدات اقتصادية بمليارات الدولارات.

وأعطى السيسي أوضح مؤشر حتى الآن على أنه سيخوض انتخابات الرئاسة في تصريحات أدلى بها يوم السبت الماضي قال فيها أن ترشحه للرئاسة مرهون بطلب الشعب المصري وتفويض الجيش.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن مصدر مسؤول في مكتب الشيخ محمد قوله إن "نصيحة سموه الأخوية هي أن لا يترشح الفريق السيسي كعسكري لمنصب رئيس الجمهورية أما ترشحه كمدني استجابة لمطالب شعبه فهو أمر شخصي يخص الفريق السيسي".

وأكد المصدر أن "دولة الإمارات التي وقفت دائما إلى جانب مصر الشقيقية وشعبها ستدعم دائما خيارات الشعب المصري".

وكان الشيخ محمد بن راشد وهو أيضا حاكم دبي قال في تصريحاته التي أوردتها هيئة الإذاعة البريطانية في وقت سابق إن مصر أصبحت أفضل بدون مرسي.

وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي ورئيس الوزراء ونائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة قد قال في مقابلة سابقة له مع هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) إنه يأمل في أن يبقى وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي في الجيش، وأن يترشّح شخص آخر للرئاسة في مصر.

كما قال أيضا الشيخ محمد في مقابلة سابقة مع (BBC) العالمية إنّ مصر أصبحت في حال أفضل كثيرا من دون الرئيس المعزول محمد مرسي، وأضاف "(قلت) إنهم (الإخوان المسلمون) سيبقون (في الحكم) عاما واحدا فقط، ثم سيجد الشعب والجيش حلا.. إن هذا أفضل لمصر".

يذكر أن الإمارات والسعودية قد أيدتا عزل الرئيس مرسي ودعمتا مصر بعشرات مليارات الدولارات في مرحلة ما بعد مرسي.

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