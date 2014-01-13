بريطانيا ستساعد أميركا في تدمير كيماوي سوريا

سفينة شحن دنماركية مكلفة بنقل كيماوي سوريا إلى عرض البحر (أرشيف)

قالت بريطانيا إنها تعتزم مساعدة الولايات المتحدة الأميركية بتقديم المعدات الفنية المتخصصة والتدريب لتدمير مخزون ترسانة الأسلحة الكيماوية السورية بشكل أسرع.

ومن المقرر تدمير جزء من مخزون سوريا من الأسلحة الكيماوية على متن سفينة أميركية معدة خصيصا لهذا الغرض بموجب اتفاق دولي صاغته روسيا في أعقاب هجوم بالغازات السامة على مشارف دمشق أدى إلى مقتل المئات بينهم أطفال في أغسطس الماضي وألقي بالمسؤولية عنه على النظام السوري.

وقال وزير الدفاع البريطاني فيليب هاموند في بيان مكتوب للبرلمان إن بلاده تعتزم تقديم معدات قيمتها 2.5 مليون جنيه إسترليني (4.12 مليون دولار) للولايات المتحدة ستسمح بمعالجة الأسلحة الكيماوية بمعدل أسرع.

وأضاف "الولايات المتحدة طلبت من المملكة المتحدة دعم هذا العمل الأولي (بمعدات) من صناعتنا المحلية لأنها لم تتمكن من تدبير المعدات بنفسها في الإطار الزمني المحدد" للعملية.