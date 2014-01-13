إيطاليا تتعهد بنقل أسلحة سوريا الكيميائية عبر أراضيها

أعلن مصدر في الحكومة الإيطالية بأن إيطاليا ستحترم تعهدها بنقل الأسلحة الكيميائية السورية عبر أراضيها بالرغم من تزايد الاعتراضات الداخلية وإنها ستعلن هذا الأسبوع عن الميناء الذي سيتم فيه تسليم المواد الكيماوية من سفينة إلى أخرى.

وأضاف المصدر أن وزيرة الخارجية ايما بونينو ستعلن يوم الخميس أثناء كلمة لها أمام البرلمان عن الموقع الذي وقع عليه الاختيار وأن العملية لن تستغرق أكثر من 48 ساعة.

وكانت ايطاليا قد وافقت الشهر الماضي على السماح باستخدام أراضيها لنقل المواد السامة التي تستخدم في صنع غاز السارين وغاز الأعصاب ومواد قاتلة أخرى.