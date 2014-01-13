البث الحي
منوعات

إيطاليا تتعهد بنقل أسلحة سوريا الكيميائية عبر أراضيها

13/1/2014

 

أعلن مصدر في  الحكومة الإيطالية بأن إيطاليا ستحترم تعهدها بنقل الأسلحة الكيميائية السورية عبر أراضيها بالرغم من تزايد الاعتراضات الداخلية وإنها ستعلن هذا الأسبوع عن الميناء الذي سيتم فيه تسليم المواد الكيماوية من سفينة إلى أخرى.

 وأضاف المصدر أن وزيرة الخارجية  ايما بونينو ستعلن يوم الخميس أثناء كلمة لها أمام البرلمان عن الموقع الذي وقع عليه الاختيار وأن العملية لن تستغرق أكثر من 48 ساعة.

 وكانت ايطاليا قد وافقت الشهر الماضي على السماح باستخدام أراضيها لنقل المواد السامة التي تستخدم في صنع غاز السارين وغاز الأعصاب ومواد قاتلة أخرى.

المزيد من منوعات

تحذير من هجمات على مراكز التطعيم بلقاح كورونا

ممرضة تحضر لقاح فايزر/بايونتك (رويترز)

غوغل 2020.. تعرف على الموضوعات الأكثر بحثا في العالم العربي

محرك البحث الأمريكي "غوغل" (رويترز)

ماذا نعرف عن الآثار الجانبية للقاحات كورونا حتى الآن؟

رجل يتلقى أول لقاح لفايزر/بايونتيك في مستشفى بلندن (رويترز)

العثور على المئات من حيوان الفقمة نافقة في روسيا (فيديو)

عثرت السلطات على مئات الحيوانات النافقة (تويتر)
الأكثر قراءة

أرمينيا تخرق الاتفاق وتحمّل روسيا مسؤولية فشلها في نزاع كاراباخ

رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان (رويترز)

اتهام منظمة الصحة العالمية بالتآمر مع إيطاليا لإخفاء تقرير عن وفيات كورونا.. هذا ما كشفه

استمرار الجدل في ايطاليا بعد الكشف عن تقرير حول سؤء تعامل الحكومة مع كورونا لحظة انتشاره الأولى ( غيتي)

وزير الدفاع البريطاني يشرح جوانب تفوق الطائرات المسيّرة التركية

طائرة "بيرقدار أقنجي تيها" المسيّرة الهجومية التركية (وكالة الأناضول)

إماراتيون وبحرينيون يشاركون الإسرائيليين طقوس وجبة يهودية (فيديو)

شخصيات إماراتية وبحرينية شاركت بعض الإسرائيليين في طقوس "وجبة الشبات يوم السبت المبارك" بالعقيدة اليهودية (مواقع التواصل الاجتماعي)