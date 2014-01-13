إصابة عشرات الليبيين جراء الألعاب النارية

قالت مصادر طبية ليبية إن 234 شخصاً أدخلوا إلى مستشفيات طرابلس إثر إصابتهم بجروح وحروق متفاوتة الخطورة، ناتجة عن الاستخدام المفرط للمفرقعات النارية ليلة أمس، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وأضافت أن الأطباء اضطروا إلى بتر أصابع أكثر من 40 حالة نتيجة الإصابات المباشرة الناجمة عن الألعاب النارية والمفرقعات والأصوات القوية.

ولفتت المصادر الى أن هذه الإحصائية تشمل العاصمة طرابلس فقط، موضحة أن هناك المئات من الحوادث المماثلة في المدن الأخرى.

من جهة أخرى قال النقيب يوسف محمود المسؤول الأمني بمديرية أمن طرابلس، إن ظاهرة استخدام الألعاب النارية تفشّت بشكل ملفت بين المواطنين، ولم تعد تقتصر على الاحتفالات الرسمية.

وأرجع ذلك إلى الانفلات الأمني وعدم قدرة الأجهزة المختصة بما فيها رجال الحرس البلدي، على ضبط مروّجي وبائعي هذه الألعاب التي أصبحت تعج بها جميع المحلات التجارية.