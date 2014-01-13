أول كبسولة شحن تجارية تلتحم بمحطة الفضاء

الكبسولة أثناء مناورة التحامها بمحطة الفضاء (رويترز – ناسا)

بثت وكالة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) صورا تظهر وصول أول شحنة تجارية ترسلها شركة أوربيتال ساينسيز وهي واحدة من شركتين من القطاع الخاص تستخدمهما ناسا لنقل الإمدادات إلى محطة الفضاء الدولية.

واستخدم مايك هوبكينز أحد مهندسي محطة الفضاء الدولية الذراع الآلية للمحطة وطولها 18 مترا للإمساك بكبسولة الشحن (سيجنوس) لتثبيتها بالمحطة التي تحلق في الفضاء على ارتفاع 425 كلم من الأرض فوق المحيط الهندي شمال شرقي مدغشقر.

وقالت كاثرين كولمن رائدة الفضاء ومعلقة ناسا التلفزيونية من مركز المتابعة الأرضية في هيوستن لقد حققت "(شركة) أوربيتال خطوة كبيرة وشعرت بارتياح كبيير بعد تحقيق هذه المهمة التاريخية الأولى" لرحلة شحن فضائية تجارية.

وبعد حوالي ساعتين من المناورة الفضائية تمكن هوبكنز من إنجاز عملية الالتحام بنجاح بين المحطة وكبسولة الشحن والتي يصل حجمها إلى حجم حافلة صغيرة.

وكبسولة الشحن محملة بحوالي 1461 كلغ من الأغذية والمعدات وبعض التجارب العلمية وإمدادات أخرى للمحطة من بينها جهازا كمبيوتر وقطع غيار للحلل التي يرتديها رواد ناسا.

وستظل كبسولة الشحن ملتحمة بمحطة الفضاء 45 يوما يجري خلالها تفريغها من محتوياتها ومن ثم ستشحن بنفايات وأشياء لا حاجة لها في المحطة بعد الآن.

وبعد انتهاء عملية إعادة شحنها سيستخدم رواد محطة الفضاء الذراع الآلية مرة أخرى لإطلاق وتحرير الكبسولة إلى الفضاء مرة أخرى لكي تسبح وحدها عائدة إلى الأرض لتحترق بما تحوية بمجرد دخولها للغلاف الجوي.

يذكر أن شركة أوربيتال ساينسيز وشركة سبيس إكسبلوريشن تكنولوجيز الخاصة والمعروفة أيضا باسم (سبيس إكس) لديهما عقودا تجارية مع وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) تبلغ قيمتها 3.5 مليار دولار للقيام بحوالي 20 رحلة شحن تجارية لمحطة الفضاء الدولية.

ومحطة الفضاء الدولية هي مشروع مشترك بين الولايات المتحدة الأميركية وروسيا وأوروبا واليابان وكندا وتكلفت مائة مليار دولار.