واشنطن والأوروبي: بدء تنفيذ نووي إيران 20 يناير

أحد الاجتماعات بين إيران والقوى العالمية الكبرى (أرشيف)

قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون إن القوى العالمية الست وإيران اتفقت على بدء تنفيذ اتفاق نووي مؤقت يوم 20 يناير الجاري.

وتمثل آشتون القوى الست الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين وألمانيا في الاتصالات الدبلوماسية مع إيران فيما يتعلق بالأزمة بخصوص برنامج طهران النووي.

وقالت إن الجانبين سيطلبان الآن من الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة متابعة الاتفاق والتأكد من تنفيذ إيران لجميع بنود الاتفاق النووي مع القوى العالمية الكبرى.

وأضافت "سنطلب من الوكالة الدولية للطاقة الذرية القيام بالأنشطة اللازمة للتثبت والمراقبة للأنشطة ذات الصلة النووية".

وبموجب الاتفاق المبرم في 24 نوفمبر الماضي تعهدت إيران بكبح أكثر أنشطتها النووية حساسية مقابل بعض التخفيف في العقوبات الاقتصادية الغربية.