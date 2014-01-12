ملف "انتهاكات" بريطانيين في العراق بالجنائية الدولية

كشفت صحيفة الإندبندانت البريطانية أن محكمة الجنايات الدولية تلقت ملفا من 250 صفحة يشرح بالتفصيل انتهاكات بريطانية داخل السجون العراقية يمكن أن تفضي إلى اتهام شخصيات عسكرية بريطانية بارزة بارتكاب جرائم حرب.

ويحتوي الملف الذي يحمل عنوان " مسؤولية المسؤولين البريطانيين عن جرائم الحرب التي شملت انتهاك منهجي للمعتقلين في العراق من عام 2003 وحتى عام 2008 " يحتوي على آلاف الإتهامات ما بينتغطية رؤوس السجناء إلى الحرق والصعق بالكهرباء وتهديدات بالقتل وإهانات ثقافية ودينية واعتداءات جنسية وعمليات إعدام وتهديدات بالاغتصاب والقتل والتعذيب.

وأفادت الصحيفة بأن من بين الأسماء الواردة في الملف رئيس الأركان البريطاني السابق الجنرال سير بيتر وول ، ووزيري الدفاع السابقين جيفري هون وآدام إنجرام.