حملة إلكترونية لمساندة الأسرى المرضى في السجون الإسرائيلية

أطلق ناشطون حملة إلكترونية لمساندة ودعم الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي , لاسيما المرضى منهم، وقالت الناطقة باسم شبكة (أنين القيد) المختصة بمتابعة قضايا الأسرى بشرى الطويل أن الهدف من الحملة التعريف بملف الأسرى المرضى ولفت الانتباه إلى معاناتهم داخل الأسر والعمل على إيصال رسالتهم للجميع.

كما صرحت الطويل أن هذه الحملة تختلف من حيث تخصصها في متابعة ملف الأسرى، وكذلك حجم انتشارها داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة وخارجها,عدا عن الفعاليات المقررة على أرض الواقع عبر تنظيم سلسلة أنشطة و زيارات لذوي الأسرى. وأكدت أن الحملة تشهد تجاوبا داخل فلسطين وخارجها.

وأوضحت أنه سيتم نشر العديد من التغريدات والمنشورات وصور توضح مدى معاناة الأسرى داخل السجون الاسرائيلية, وطالبت الشباب الفلسطيني بالمشاركة الفعالة في الحملة وتوحيد صورهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بشعار الحملة الخاص بالأسرى لتحقيق الأهداف المرجوة منها.