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الأمم تسعى لجمع 1.5 مليار دولار لإغاثة سوريا

12/1/2014
فاليري آموس (رويترز – أرشيف)

قالت فاليري آموس منسقة الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة إن المنظمة الدولية تأمل في أن يجمع مؤتمر للمتبرعين لأغراض الإغاثة في سوريا سيعقد في الكويت هذا الأسبوع ما يزيد عن مبلغ 1.5 مليار دولار الذي جمع العام الماضي.

وأضافت خلال زيارة لسوريا قبيل المؤتمر الذي سيعقد يوم الأربعاء المقبل أن الأمم المتحدة تتطلع إلى أكثر من ستة مليارات دولار على وجه الإجمال هذا العام لمساعدة منكوبي الحرب في سوريا.

وتفيد إحصاءات الأمم المتحدة بأن الحرب أدت إلى مقتل ما يزيد عن مائة ألف شخص ولجوء ما يزيد على مليونين خارج الحدود فضلا عن نزوح أربعة ملايين آخرين داخل البلاد.

وقالت آموس التي التقت بمسؤولين حكوميين وزارت بعض النازحين إن الوضع في تدهور مستمر، وأضافت في تصريحات لرويترز "الأعداد ترتفع ارتفاعا حادا سواء فيما يخص عدد الناس الذين نحتاج إلى مساعدتهم هنا في سوريا أو في أعداد النازحين"، وتابعت "لا أعرف متى سيمكنهم العودة إلى ديارهم كلهم يريدون العودة بشدة".

وقالت آموس إن حوالي 2.5 مليون شخص موجودين بأماكن يصعب على موظفي الإغاثة الوصول إليها بسبب القتال أو لأنها محاصرة من جانب القوات الحكومية أو قوات المعارضة المسلحة.

وأضافت "هناك أناس في تجمعات سكنية لم نتمكن من الوصول إليهم بالمرة.. أناس محاصرون داخل تجمعاتهم السكنية سواء من جانب القوات الحكومية أو قوات المعارضة ولم يتمكنوا من مغادرتها ولا يمكن توصيل إمدادات الإغاثة إليها".

واستعمل مبلغ الـ1.5 مليار دولار الذي جمعته الأمم المتحدة في مؤتمر العام الماضي في الكويت في إمداد المنكوبين بالغذاء والدواء ومياه الشرب والمأوى داخل سوريا وفي البلدان المحيطة بها.

وقالت آموس "نأمل في أن نجمع ما يزيد على ذلك هذه المرة، وسنستمر بطبيعة الحال في جمع أموال خلال العام".

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