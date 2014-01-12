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احتجاجات في اليمن وأميركا على بقاء معتقل "غوانتانامو"

12/1/2014

تظاهر المئات في اليمن والولايات المتحدة للمطالبة بإغلاق المعتقل الأمريكي في خليج غوانتانامو بكوبا  في الذكرى السنوية الثانية عشر. وحمل المتظاهرون في اليمن صوراً لأسراهم في مظاهرة أمام السفارة الأمريكية في صنعاء, وفي واشنطن تجمع المتظاهرون أمام البيت الأبيض وارتدوا ملابس برتقالية وحملوا لافتات تطالب بالأفراج عن المعتقلين.

 وأصدر المعتقلون السابقون وأسر المعتقلين الحاليين بيانات على موقع  التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدات تطالب بإغلاق المعتقل الذي يعتبر الأطول بقاءً لسجن حربي في تاريخ الولايات المتحدة.  

 وأشار الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في بيان له أن السجن يرمز إلى فشل الولايات المتحدة في التمسك بسيادة القانون وحقوق الإنسان.

وكان أوباما قد  تعهد بإغلاق المعتقل بعد توليه مهام منصبه عام 2009, وجدد أوباما العام الماضي تعهده مبعوث خاص لحكومته منوط به إغلاق المعتقل و تسريع جهود إطلاق سراح المعتقلين.

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